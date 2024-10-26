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北市20家高齡旅館 危老轉型住商

2024/10/26 05:30

疫情前後台北市旅館業概況疫情前後台北市旅館業概況

〔記者徐義平／台北報導〕受新冠疫情衝擊，台北市近三年來逾三十家旅館熄燈，但在危老案（都市危險及老舊建築物加速重建條例）助推下，其中有二十家高齡旅館藉此「華麗轉身」為商辦或豪宅。

根據北市觀傳局最新統計，受到疫情影響，去年上半年北市合法旅館總家數一度跌破六百家、房間數剩不到四萬間，與疫情爆發前的二○一九年上半年六四八家、四．一八萬間相較，大減五十九家、八五○○間；到今年上半年雖回升至六一八家、四．一四萬間，但已難重返疫情前高峰。

房產業者分析，隨著疫情過去，北市旅館住房率已快回到疫情前水準，但旅館家數與房間數未同步回升，主因是具有效率快、變數少、容積獎勵明確等特色的危老途徑，已成為高齡旅館新活路；近幾年來北市至少有二十家高齡旅館申請危老改建，包括「馥敦飯店南京館」、「六福客棧」、「台北國賓大飯店」、「西華飯店」、「神旺大飯店」等，今年九月又新增「香都大飯店」及「安和精品旅館」。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，北市不少小型整棟商旅多是由建商收購後，申請危老重建推案，中大型飯店則由飯店業主自行開發或與建商合建，重建為商辦大樓或住宅大樓，是北市旅館家數與房間數大幅減少主因。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，少子女化讓勞力密集的旅宿業人力短缺，加上定期更新設備資本投入金額越來越高，且在OTA（第三方線上訂房平台）崛起下，壓縮旅館業毛利，經營不易，但旅館產權單純、基地面積夠大，且地點、臨路條件好，具備都更與危老潛力，打掉重建成住宅或商辦的收益，遠比經營旅館更誘人。

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