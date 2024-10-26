台經院︰房貸緊縮衝擊房市

台經院指出，短期內受限於政策調控、銀行端對於房貸資金緊縮，將不利於未來半年房市的表現。（資料照）

三大營業氣候點下滑

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院昨發布景氣動向調查，九月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點，已連續兩個月均呈現下滑；台經院指出，短期內受限於政策調控、銀行端對於房貸資金緊縮，將不利於未來半年房市的表現。

九月製造業測驗點為九十四．八二點，月減一．七三點，連續四個月下跌；服務業測驗點為九十一．四三點，月減四．七七點，連三跌；營建業測驗點為一○一．二一點，月減六．二二點，也是連三跌。

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台經院指出，製造業方面，全球市場需求動能疲弱，加上低價進口鋼品及海外化學品產能開出，影響傳統產業九月出口與生產表現，不過隨著主要國家貨幣政策由緊轉鬆，有助於激勵海外需求，讓製造業廠商對未來半年景氣看法較上月調查轉好。

服務業方面，隨著暑假和民俗月的消費高峰結束，使得零售業與餐旅業對當月景氣看法轉差，但受惠於休閒娛樂、體育賽事和藝文活動的密集舉辦吸引消費人潮，加上批發業者持續擴展門市，內需表現穩健，有助於零售批發業者看好未來半年景氣。

營建業方面，由於政府持續推進公共工程計畫，加上政府延長關鍵原物料的稅負減徵措施，有助於減輕營建成本壓力，使得九月營造業景氣有所好轉。但營建成本仍高，加上未來房市前景的不確定性，不動產開發商的開工意願也較為保守，營造業前景轉為持平看待。

台經院觀察到，國內主要仲介九月房市交易量大幅衰退，顯示房貸緊縮已影響房市交易，加上央行祭出新打炒房措施進一步收緊資金，短期內房貸條件將不如以往，造成不動產業看壞當月景氣表現；受限於政策調控、銀行端緊縮房貸資金，皆不利於未來半年房市的表現。

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