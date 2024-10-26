晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台經院︰房貸緊縮衝擊房市

2024/10/26 05:30

台經院指出，短期內受限於政策調控、銀行端對於房貸資金緊縮，將不利於未來半年房市的表現。（資料照）台經院指出，短期內受限於政策調控、銀行端對於房貸資金緊縮，將不利於未來半年房市的表現。（資料照）

三大營業氣候點下滑

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院昨發布景氣動向調查，九月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點，已連續兩個月均呈現下滑；台經院指出，短期內受限於政策調控、銀行端對於房貸資金緊縮，將不利於未來半年房市的表現。

九月製造業測驗點為九十四．八二點，月減一．七三點，連續四個月下跌；服務業測驗點為九十一．四三點，月減四．七七點，連三跌；營建業測驗點為一○一．二一點，月減六．二二點，也是連三跌。

台經院指出，製造業方面，全球市場需求動能疲弱，加上低價進口鋼品及海外化學品產能開出，影響傳統產業九月出口與生產表現，不過隨著主要國家貨幣政策由緊轉鬆，有助於激勵海外需求，讓製造業廠商對未來半年景氣看法較上月調查轉好。

服務業方面，隨著暑假和民俗月的消費高峰結束，使得零售業與餐旅業對當月景氣看法轉差，但受惠於休閒娛樂、體育賽事和藝文活動的密集舉辦吸引消費人潮，加上批發業者持續擴展門市，內需表現穩健，有助於零售批發業者看好未來半年景氣。

營建業方面，由於政府持續推進公共工程計畫，加上政府延長關鍵原物料的稅負減徵措施，有助於減輕營建成本壓力，使得九月營造業景氣有所好轉。但營建成本仍高，加上未來房市前景的不確定性，不動產開發商的開工意願也較為保守，營造業前景轉為持平看待。

台經院觀察到，國內主要仲介九月房市交易量大幅衰退，顯示房貸緊縮已影響房市交易，加上央行祭出新打炒房措施進一步收緊資金，短期內房貸條件將不如以往，造成不動產業看壞當月景氣表現；受限於政策調控、銀行端緊縮房貸資金，皆不利於未來半年房市的表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財