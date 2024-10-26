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移轉棟數連2月下滑 央行︰房市已降溫

2024/10/26 05:30

央行官員表示，從房市交易量來看，已連續二個月下滑，顯示近期房市已有降溫跡象。（資料照）央行官員表示，從房市交易量來看，已連續二個月下滑，顯示近期房市已有降溫跡象。（資料照）

房仲公布中古屋房價指數 大台北房價仍高、漲幅已趨緩

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日公布九月房貸與建築貸款餘額，同步再創新高外，房貸餘額年增率達十一．二六％、也是二○○六年四月以來新高。央行官員表示，主要是房價仍高，加上九月整批分戶貸款多、先前卡關的房貸加速撥款所致，若從房市交易量來看，已連續兩個月下滑，顯示近期房市已有降溫跡象。

根據央行統計，九月房貸餘額衝高、來到十兆八五九九．九八億元，續創史上新高，年增十一．二六％，更寫下十八年以來新高。

央行官員表示，近期房市無論「量」或「價」，都不如上半年熱絡。以內政部公布的六都買賣移轉棟數來看，八月以來已連續兩個月下滑；信義房屋公布的中古屋房價指數，大台北地區的房價漲幅也有趨緩現象，只是房價仍高。

交屋潮推升 9月房貸餘額創新高

另因交屋潮，銀行九月整批分戶較多，而整批分戶通常是已成交、但還要經過銀行審查程序，通常會晚二至三個月撥款，加上部分銀行因房貸滿水位，先前堆積的案件在九月加速撥款，推升九月台銀等五大銀行新承作房貸量意外較八月增加，再度突破千億元大關，反映在房貸餘額上自然續創新高。

央行官員解釋，央行八月找國銀喝咖啡祭出總量管制，到九月升準一碼搭配第七波房市信用管制措施，希望「冷卻」房市，但房市不像股市，對政策反應立即，需要時間慢慢發酵。

去年基期低 建築貸款餘額也創高

另外，九月建築貸款餘額三兆四九一五．○六億元，也創歷史新高，年增率五．六七％，已連續四個月上揚。

官員表示，建築貸款年增率上揚主要是去年基期偏低，若從月與月的變動數來看，八月較七月增加六六四億元，九月較八月增加三一九億元，其實九月新增建築貸款較八月縮減了一半以上，且若時間拉長至兩、三年來看，趨勢還是往下，顯示建商對房市態度仍是審慎保守。

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