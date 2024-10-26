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盤勢分析》大盤量縮反彈 短線保守格局

2024/10/26 05:30

投顧業者表示，昨台股量縮反彈，近期在多空持續觀望縮手下，短線仍以保守格局看待。（示意圖，中央社資料照）投顧業者表示，昨台股量縮反彈，近期在多空持續觀望縮手下，短線仍以保守格局看待。（示意圖，中央社資料照）

昨日台股權值股漲多跌少，台積電（2330）走勢穩健，加上緯創（3231）等AI族群受惠特斯拉推進AI布局、股價大漲帶動，加上特斯拉概念股漲勢強勁，昨加權指數跳空開高後一路維持在盤上，終場上漲155.93點、以23348.45點作收，成交量縮至3073.51億元。不過週線則收黑，終結連2紅。

昨日外資買超179.15億元、投信賣超4.86億元、自營商買超5.83億元，三大法人合計買超180.12億元；昨日外資台指期淨空單增加1981口、累計外資期貨淨空單增為約3.7萬口。

元大投顧認為，本波指數退守季線、獲得支撐後，技術面順利轉為多頭架構，此次中長期底部紮實，短線在回補完7月斷崖缺口後，後續有機會挑戰新高；近期上市櫃季報將陸續公告，選股可回歸基本面，參考獲利數據，逢低布局展望好的公司。

群益期貨則表示，昨外資期現貨保守布局，整體籌碼面為保守格局；技術面來看，昨台股量縮反彈，近期在多空持續觀望縮手下，短線仍以保守格局看待。（記者歐宇祥）

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