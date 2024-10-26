晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

連5年成長 三陽現代今年衝2.3萬輛

2024/10/26 05:30

三陽旗下南陽實業代理的現代汽車衝刺第4季業績，昨天導入大改款的戰略車款HYUNDAI SANTA FE大型休旅車，南陽總經理徐伯達表示，今年全品牌年銷量將達2.3萬輛目標，創下連續5年成長的紀錄。 （記者楊雅民攝）三陽旗下南陽實業代理的現代汽車衝刺第4季業績，昨天導入大改款的戰略車款HYUNDAI SANTA FE大型休旅車，南陽總經理徐伯達表示，今年全品牌年銷量將達2.3萬輛目標，創下連續5年成長的紀錄。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）旗下南陽實業代理的現代汽車衝刺第4季業績，昨天導入大改款的戰略車款HYUNDAI SANTA FE大型休旅車，南陽總經理徐伯達表示，今年全品牌年銷量將達2.3萬輛目標，創下連續5年成長的紀錄。

全新SANTA FE共導入5個等級，車價分別為GLTH-A 172.9萬元、GLTH-B 187.9萬元、GLTH-B Premium 192.9萬元、GLTH-C 197.9萬元、GLTH-C Premium 202.9萬元。

南陽實業執行副總詹醒昇表示，上週SANTA FE開始預接單，短短一週預接單已達200張，今年的配額已完售，將持續跟原廠爭取配額，預估明年SANTA FE年銷量為1200~1500輛。

南陽目標為1年導入1款國產車和新能源車，原訂今年第4季上市的國產車款，配合政府國產車零件在地化新制而有些延宕，所幸韓國現代原廠供應鏈對應速度很快，預計明年上市。

明年銷售挑戰2.4萬輛

明年會評估導入更多電動車，包括全新的Casper Electric（海外車名為Inster），以及大型純電休旅IONIQ 9都在評估中，預估明年在台整體銷量將挑戰2.4萬輛目標。

其中油電車款今年占整體銷售比重已達29%，TUCSON L油電車款銷售比重更高達7成，預估明年整體油電車款銷售比重將成長至占比31%，若包括純電動車，新能源車銷售比重將達33%。

徐伯達指出，考量目前國內政經情勢及經濟成長，預估明年台灣車市將與今年持平，年銷量約46萬輛，純電動車銷量雖然趨緩，但應該還是會維持成長走勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財