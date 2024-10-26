連5年成長 三陽現代今年衝2.3萬輛

三陽旗下南陽實業代理的現代汽車衝刺第4季業績，昨天導入大改款的戰略車款HYUNDAI SANTA FE大型休旅車，南陽總經理徐伯達表示，今年全品牌年銷量將達2.3萬輛目標，創下連續5年成長的紀錄。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）旗下南陽實業代理的現代汽車衝刺第4季業績，昨天導入大改款的戰略車款HYUNDAI SANTA FE大型休旅車，南陽總經理徐伯達表示，今年全品牌年銷量將達2.3萬輛目標，創下連續5年成長的紀錄。

全新SANTA FE共導入5個等級，車價分別為GLTH-A 172.9萬元、GLTH-B 187.9萬元、GLTH-B Premium 192.9萬元、GLTH-C 197.9萬元、GLTH-C Premium 202.9萬元。

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南陽實業執行副總詹醒昇表示，上週SANTA FE開始預接單，短短一週預接單已達200張，今年的配額已完售，將持續跟原廠爭取配額，預估明年SANTA FE年銷量為1200~1500輛。

南陽目標為1年導入1款國產車和新能源車，原訂今年第4季上市的國產車款，配合政府國產車零件在地化新制而有些延宕，所幸韓國現代原廠供應鏈對應速度很快，預計明年上市。

明年銷售挑戰2.4萬輛

明年會評估導入更多電動車，包括全新的Casper Electric（海外車名為Inster），以及大型純電休旅IONIQ 9都在評估中，預估明年在台整體銷量將挑戰2.4萬輛目標。

其中油電車款今年占整體銷售比重已達29%，TUCSON L油電車款銷售比重更高達7成，預估明年整體油電車款銷售比重將成長至占比31%，若包括純電動車，新能源車銷售比重將達33%。

徐伯達指出，考量目前國內政經情勢及經濟成長，預估明年台灣車市將與今年持平，年銷量約46萬輛，純電動車銷量雖然趨緩，但應該還是會維持成長走勢。

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