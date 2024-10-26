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攜手日本講談社 智崴進軍全球樂園市場

2024/10/26 05:30

智崴董事長歐陽志宏(左)與講談社董事古川公平(右)多年合作，已推出5檔合作授權作品，其中以《進擊的巨人》IP最受歡迎。（記者張慧雯攝）智崴董事長歐陽志宏(左)與講談社董事古川公平(右)多年合作，已推出5檔合作授權作品，其中以《進擊的巨人》IP最受歡迎。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕看好全球樂園市場復甦，體感設備大廠智崴（5263）自2013年與日本最大出版機構之一講談社合作以來，已推出5檔合作授權作品，其中《進擊的巨人》IP最受歡迎；智崴董事長歐陽志宏昨（25）日指出，公司與日商講談社、三精科技攜手進軍全球樂園市場，預料2025年可反映在營收上。

硬體加上IP 營收明年顯現

歐陽志宏表示，《進擊的巨人4：開戰宣言》今年8月在台灣上映後獲得熱烈好評，最便宜的套票（1880元）已超越東京迪士尼門票（約1300元），依據《進擊的巨人4：開戰宣言》台、日反應熱烈程度來看，這檔影片未來全球票房收入可達千萬美元。

歐陽志宏坦言，智崴的硬體設備要有這樣強而有力的IP才會有靈魂，《進擊的巨人4：開戰宣言》在台灣賣的門票比東京迪士尼還貴，但常常客滿，還有香港、日本粉絲特別飛來看，同時，智崴於紐約時代廣場飛行劇院RiseNY舉辦《進擊的巨人4：開戰宣言》VIP獨家首映活動時，客戶反應也很踴躍。

進擊的巨人4

全球票房估千萬美元

日商講談社董事古川公平指出，講談社手中擁有數十萬個IP，目前授權給智崴的影片包括《進擊的巨人 奪還之戰》、《進擊的巨人 崩落之塔》、《進擊的巨人 野獸巨人之戰》、《進擊的巨人4：開戰宣言》及《攻殼機動隊 Ghost Chaser》，已授權的IP還有《新世紀福音戰士》；他認為，講談社手中還有包括阿基拉、美少女戰士、頭文字D等知名IP，會持續規畫適合智崴飛行劇院的產品。

歐陽志宏則說，智崴今年4月所推出的地球12部曲的首部曲《源起·非洲》，已成功授權至美國、澳洲和中國，《進擊的巨人4：開戰宣言》已授權日本富士急樂園，包括北美、中東、歐洲地區的授權也都在接洽中。

智崴與日商講談社、三精科技有共同文化，加上日本設備安全強度、精緻度都是最高，未來更進一步合作開發全球遊樂園市場，而一切的努力預計2025年可開始反映在營收表現上。

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