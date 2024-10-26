飆股幕後》3大題材加持 展達本週暴漲55%

展達總經理陳秋龍。（記者王憶紅攝）

記者王憶紅／特稿

網通股展達（3447）昨日股價開高不久即攻上漲停77.6元，總計本週5個交易日，就拉出4根漲停，推升週漲幅達55.3%，連帶10月以來漲幅達92.3%、逼近一倍。外資昨日買超展達1487張，為連3買，本週外資買超3032張，三大法人本週買超總計3031張。

站穩光纖本業 擴及AI、軍工

展達因股價波動過大，已被主管機關要求公布自結獲利，9月營收3.18億元，創18個月新高，年增79%，稅後盈餘0.49億元，年增7.21倍，每股稅後盈餘（EPS）0.64元。而展達上半年每股虧損0.56元，換言之，單月就逆轉上半年的虧損。

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展達前3季營收年減29.9%，但在客戶自去年下半年持續調整庫存的情形趨緩後，已連續6個月營收月增，法人認為，展達營運谷底已過，預估第三季EPS超過1.2元，順利轉虧為盈，而第四季在AI智慧家庭產品出貨加溫下，營運可望進一步走揚。展達第三季季報預計11月1日公布。

隸屬藍天（2362）集團的展達，以高規格產品為主力，近期受惠光纖、AI、軍工3個題材而受到市場矚目。

在光纖方面，展達受惠美國標案陸續釋出，且目前歐、美等供應電信市場的客戶手上幾乎無庫存下，訂單需求持續回溫，其中，10GPON已經出貨，WiFi 7產品也試產中，第4季可望有成果。

同時，展達與IC大廠合作開發，結合網路通訊及智慧影像辨識及娛樂功能的AI智慧家庭產品，9月已小量出貨，在客戶追加訂單下，第4季出貨可望放量。

另展達近年積極布局軍工產品也逐漸看到成效。展達的點對點的微波通訊產品，已打入美國軍工設備客戶，去年已出貨，今年可望貢獻營收約10%，而明年出貨量則可望穩定放大。

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