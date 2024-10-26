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飆股幕後》搭上矽光子商機 虎門連拉4根漲停

2024/10/26 05:30

搭上矽光子商機，虎門科技本週強漲連拉4根漲停。（資料照）搭上矽光子商機，虎門科技本週強漲連拉4根漲停。（資料照）

記者歐宇祥／特稿

系統整合服務商虎門科技（6791）今年營運表現不俗，且主力產品CAE（計算機輔助系統）專攻製造業商機，該公司表示，正客製化協助國內大廠加速矽光子領域研發。虎門本週股價連拉4根漲停，週漲幅近50%，昨又收在漲停價134.5元，為去年5月來新高價，昨成交量僅290張，但終場漲停委買張數高達8800餘張。

半導體客戶加持 營收創3高

虎門以CAE佔營收比重大宗，可提供各產業含流體力學、結構等模擬分析，最佳化研發過程並解決工程問題。由於AI帶動各產業技術、研發需求升級，法人指出，國內半導體大廠含台積電（2330）、軍工領域的研究單位都是虎門客戶，營運可望隨產業需求提升持續成長。

針對半導體領域，虎門持續與國內大廠進行客製化服務、加速客戶在矽光子領域的開發進度，提升研發效率、降低失誤及客戶研發成本，IC設計領域則聚焦封裝與高速運算應用；在AI伺服器領域也能協助客戶強化結構可靠性、散熱應用。

虎門今年9月、前三季營收皆創歷年同期新高，也連續3年成長。該公司表示，因半導體客戶完成驗收、帶動9月成長，今年營收可望逐季走高，明年除CAE產品持續拓展外，也將持續投入大型商用系統與ESG碳管理系統，尋求更多策略夥伴與客群。

至於其他產品線，虎門也表示，今年因製造業轉型升級趨勢，虎門的工業4.0解決方案接單大幅成長，因基期尚低、未來成長空間大，而CPC（協同產品商務）也新增「SAP S/4HANA」雲端產品線，也看好未來成長。

只不過，近期三大法人對虎門股票著墨仍不多，本週5個營業日僅外資買超7張，加上虎門的股本小，股價易暴漲暴跌，投資人應留意後續股價波動。

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