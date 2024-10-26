晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

運價終止連8跌 歐洲線大漲逾14%

2024/10/26 05:30

萬海斥資523億元 ，購買8艘1.6萬TEU甲醇雙燃料貨輪。市場人士認為，北美線競爭力將大幅提升，萬海全球排名可望大躍進。（萬海提供）萬海斥資523億元 ，購買8艘1.6萬TEU甲醇雙燃料貨輪。市場人士認為，北美線競爭力將大幅提升，萬海全球排名可望大躍進。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為2185.33點，上漲123.18點，週漲幅5.97%，終止連8跌。四大主要航線全數走揚，其中以遠東到歐洲線漲幅最高，達14.15%，而遠東到美東線每FEU（40呎櫃）則站回5000美元，東南亞線漲幅也有10.47%。

美東罷工3天 美西線爆艙 美東線站回5000美元

市場人士指出，美東3天罷工，對船班回航日期造成影響，在船舶停班、供給減少，且都轉往到美西碼頭下，美西線爆艙，而歐洲線運價則跌深反彈。由於近期貨量持平，已有航商喊出美國線降價100-200美元，推估是要搶市佔、墊高裝載率，因此下週運價能否持續反彈，要看實際貨量狀況而定。

至於海運後市，市場人士表示，首先需看美國總統大選結果，雖然川普說要增加關稅，但客戶不需要提早拿錢出來拉貨做為賭注，畢竟還要看貨物庫存消化情形，因此農曆年前是否會有一波拉貨潮，可能要待美國總統大選後而定。另外，美東碼頭勞資雙方明年1月15日會再回到談判桌，針對自動化的議題討論，因此後續海運市況仍待觀察。

萬海買新船 衝刺全球排名

貨櫃三雄昨日股價全數走揚，值得注意的是，萬海（2615）昨日宣布進場訂造8艘1.6萬TEU甲醇雙燃料貨輪，總計金額達14.96-16.32億美元，約新台幣479-523億元。市場人士認為，萬海大舉買萬噸級船舶後，遠東到北美線的競爭力將大幅提升，全球的排名可望大躍進。

根據最新一期的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為2226美元，週漲幅14.15%；遠東到地中海運價每TEU為2555美元，週漲幅10.51%；遠東到美西每FEU為4783美元，週漲幅1.2%；遠東到美東每FEU為5099美元，週漲幅2.61%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲44美元達464美元，漲幅10.47%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財