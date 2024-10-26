運價終止連8跌 歐洲線大漲逾14%

萬海斥資523億元 ，購買8艘1.6萬TEU甲醇雙燃料貨輪。市場人士認為，北美線競爭力將大幅提升，萬海全球排名可望大躍進。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為2185.33點，上漲123.18點，週漲幅5.97%，終止連8跌。四大主要航線全數走揚，其中以遠東到歐洲線漲幅最高，達14.15%，而遠東到美東線每FEU（40呎櫃）則站回5000美元，東南亞線漲幅也有10.47%。

美東罷工3天 美西線爆艙 美東線站回5000美元

市場人士指出，美東3天罷工，對船班回航日期造成影響，在船舶停班、供給減少，且都轉往到美西碼頭下，美西線爆艙，而歐洲線運價則跌深反彈。由於近期貨量持平，已有航商喊出美國線降價100-200美元，推估是要搶市佔、墊高裝載率，因此下週運價能否持續反彈，要看實際貨量狀況而定。

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至於海運後市，市場人士表示，首先需看美國總統大選結果，雖然川普說要增加關稅，但客戶不需要提早拿錢出來拉貨做為賭注，畢竟還要看貨物庫存消化情形，因此農曆年前是否會有一波拉貨潮，可能要待美國總統大選後而定。另外，美東碼頭勞資雙方明年1月15日會再回到談判桌，針對自動化的議題討論，因此後續海運市況仍待觀察。

萬海買新船 衝刺全球排名

貨櫃三雄昨日股價全數走揚，值得注意的是，萬海（2615）昨日宣布進場訂造8艘1.6萬TEU甲醇雙燃料貨輪，總計金額達14.96-16.32億美元，約新台幣479-523億元。市場人士認為，萬海大舉買萬噸級船舶後，遠東到北美線的競爭力將大幅提升，全球的排名可望大躍進。

根據最新一期的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為2226美元，週漲幅14.15%；遠東到地中海運價每TEU為2555美元，週漲幅10.51%；遠東到美西每FEU為4783美元，週漲幅1.2%；遠東到美東每FEU為5099美元，週漲幅2.61%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲44美元達464美元，漲幅10.47%。

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