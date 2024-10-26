星宇航空掛牌 首日飆53.75%

星宇航空昨日掛牌上市，以每股20元掛牌，終場以30.75元作收，漲幅53.75%，成交量高達25.22萬張。前排右2為星宇董事長張國煒。（記者王憶紅攝）

啟動第2階段擴張計劃

星宇航空昨日掛牌上市，以每股20元掛牌，終場以30.75元作收，漲幅53.75%，成交量高達25.22萬張。左4為星宇董事長張國煒。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）昨（25）日正式掛牌上市，星宇航空董事長張國煒表示，上市是重要里程碑，星宇航空第一階段的擴張計劃已經完成，今年9月啟動第二階段的擴張計劃，除了原有航點增班，也考慮布局歐洲航線；在貨運方面，今年除已簽約5架A350貨機外，預計年底前會將另5架貨機選擇權轉為確定的訂單，達到10架貨機的規模。

K粉力挺 外資賣超近萬張

星宇航昨日以每股20元掛牌，盤中一度衝高到32元，終場以上漲10.75元的30.75元作收，漲幅53.75%，成交量則達25.22萬張，換言之，參與競標、公開申購中籤戶若在昨日賣出，全數獲利。不過，外資昨日賣超9581張，名列外資賣超第2名。

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值得注意的是，星宇航空到今年第二季累計虧損仍有81.5億元，而資本公積為36.6億元，在上市增發47萬張新股、募集逾104.49億元下，資本公積將逾94億元，已超過累計虧損，再加上明年營運會比今年好，預期2026年就會發放股利。另外，星宇航空以6月份22架飛機為基準，每季折舊攤提總數約13億元。

明年開3新航點 考慮歐洲市場

張國煒表示，今年星宇獲利會倍數成長，預期5年內成長幅度都相當可觀，因星宇現有飛機24架，2027年會擴展到53架，運能增加很多，營運可望大爆發，而後續會持續擴充機隊，預期會有10架的長程線飛機需求，目前評估A350或是777X，近期也考慮增加中程飛機的數量，主要是目前有11架A330中程飛機，會考慮再增加3架短程的A321，目前在台中執飛的有5架，在高雄也會儘速布局下，A321還有可增加的數量。

星宇航空執行長翟健華表示，明年會新交付7架廣體機，包括A330、350，2026年則交付14架，且明年將新增3個新航點，有短程也有長程，將布局歐洲市場。

虎航也將掛牌 航空變四雄

星宇上市後，台灣虎航也將在年底前上市，針對國內上市股中將有「航空四雄」，張國煒說，各家有各家的優勢，屆時航空市場百花齊放，對民航市場是件好事。

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