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核電大國難敵財務壓力 韓電2年7度漲電價

2024/10/26 05:30

國際燃料拖累財務，韓電23日宣布工業電價調漲5.2％到10.2％不等，是韓國二年內第7次漲電價。（彭博資料照）國際燃料拖累財務，韓電23日宣布工業電價調漲5.2％到10.2％不等，是韓國二年內第7次漲電價。（彭博資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕新電價十月十六日調整，產業電價最高調漲十四％、民生凍漲。鄰近的韓國核電比重高達三成，也敵不過國際燃料拖累財務，韓電二十三日宣布工業電價調漲五．二％到十．二％不等，是韓國二年內第七次漲電價，且調整方式與台灣相似，均採「漲工業、凍民生」策略，以減輕對民生和物價的影響。

韓國的電業、產業結構都與台灣類似，台灣為單一家企業的台電營運，韓國是韓電，且韓國也是製造業出口導向國家，因此台灣的電價要維持競爭力，可與韓國對比。能源類別部分，台韓都拉高綠能比重，但台灣走向非核，韓國核電比重達三十％，遠高於全球平均的九％。

韓國可說是核電大國，但韓電財務比台電還嚴峻。因吸收國際燃料價格飆升的成本差額，韓電近四年累計虧損達四十三兆韓元（約一兆新台幣），去年光利息費用就高達新台幣一千億元。

韓電史上最嚴峻虧損是烏俄戰爭爆發的二○二二年，大虧新台幣七千五百億元，且這二年不斷調漲電價，財務才稍有緩解，二○二三年第三季虧轉盈，今年上半年獲利達新台幣五八六億元。

不過，韓電本月二十四日起持續上調電價，工業用電價格平均上調九．七％，中小企業上漲五．二％，大型製造業上漲十．二％，民生電價凍漲；調整模式與我國類似，是「漲工業、凍民生」，但台灣版本更細緻，對用電量或產值衰退的產業，實施凍漲或減半調漲的配套措施。

台灣自十六日實施新電價後，產業用電均價為每度四．二七元，低於日本的五．五八元，也低於韓國調價前的四．六五元，而韓國因持續調漲工業電價，台灣在電價方面仍具競爭優勢。

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