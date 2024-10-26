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台積美廠良率報捷 高於台灣同級廠

2024/10/26 05:30

台積電亞利桑那州第一座晶圓廠的初期生產良率，高於台灣同級晶圓廠約四個百分點。（中央社資料照）台積電亞利桑那州第一座晶圓廠的初期生產良率，高於台灣同級晶圓廠約四個百分點。（中央社資料照）

初期良率高4個百分點

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，台積電美國分公司總裁凱西迪（Rick Cassidy）二十三日在一場網路會議上表示，台積電亞利桑那州第一座晶圓廠的初期生產良率，高於台灣同級晶圓廠約四個百分點。這項成就不僅顯示台積電美國擴廠計畫出現重大突破，也代表華府復興美國半導體製造的努力取得可喜的進展。

台積電發言體系不願對此發表評論，但台積電董事長魏哲家近日在法說會上表示，亞利桑那州鳳凰城第一廠四月已進入四奈米製程晶圓生產，成果令人非常滿意，良率極佳，「對台積電與我們的客戶而言，這是重要的營運里程碑，展現台積電強大的製造能力與執行力」。

台積電預計可獲得拜登政府六十六億美元補助、五十億美元貸款，以及二十五％稅務減免，以在亞利桑那州興建三座晶圓廠；不過這些依據二○二二晶片與科學法案提供的優惠尚未底定。

在拜登政府的科技戰略核心中，另二家晶片製造巨頭英特爾與三星電子，近幾個月均遭遇困境。預料是晶片法最大受惠者的英特爾面臨嚴峻的財務壓力，致使其延後全球擴廠計畫，並考慮拋售資產；三星電子德州泰勒廠則因缺乏主要客戶，以及良率低落，建廠進度嚴重落後。

報導說，台積電向來將最先進、最高效的晶圓廠留在台灣，因此美國廠良率的進展值得關注；由於沒有足夠的技術員工來安裝先進設備，以及因安全與管理問題傳出勞資衝突，亞利桑那廠起步並不順利。台積電原本計畫亞利桑那一廠於二○二四年量產，但因勞工問題延後至二○二五年，第二廠量產則從二○二六年延後至二○二七或二○二八年。

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