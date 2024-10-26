卓揆︰挺水電開發 桃竹苗大矽谷才有希望

行政院長卓榮泰（前排左四）視察苗縣大矽谷計畫指出，電不會自己來，水也不會自己留下來，要解決水電與交通的問題，未來大矽谷計畫才能運作順暢。（記者蔡政珉攝）

深耕在地前瞻科技、驅動產業創新 讓苗栗能趕上其他地區

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕中央推動桃竹苗大矽谷計畫，並於九月三十日核定，行政院長卓榮泰昨赴竹南科學園區聽取國科會簡報與地方訴求時強調，產業、公司、人會進來，但電不會自己來，水也不會自己留下來，所以要解決水電與交通的問題，未來大矽谷計畫才能運作順暢。

國科會主委吳誠文表示，竹科後續擴充基地到竹南、銅鑼、中部科學園區等，這些區域日漸飽和，但產業、廠商仍有需求，才有桃竹苗大矽谷計畫誕生，除提供工作機會，家庭、教育、生活機能也要兼顧，國科會將提供相關協助。

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卓榮泰指出，未來竹南、頭份地區三處擴建新增產業用地共約一五○公頃，請國科會與地方政府一起盤點潛力區位，進行整體規劃開發。此外，政府將採取宏觀規劃，透過分期分區發展策略檢討用地開發量，並儲備一些必要用地，以因應未來高科技產業發展所需。

卓榮泰表示，要滿足政策，建設水電是很重要的一環。水的部分，從開源、節流、調度、備援四個方向努力。電的部分，包括推動第二次能源轉型，除了持續發展風電、 水力、地熱、氫能等多元綠能外，也要深度節能、科技儲能，另要強化電網韌性。

卓榮泰說，苗栗大矽谷必須連結世界、連結在地，包括在地技術、在地新創能量，進入到園區經營。要深耕在地前瞻科技、驅動產業創新，讓苗栗能趕上其他地區。

指示國科會指派副主委為苗縣對口

苗栗縣長鍾東錦表示，感謝行政院核定苗栗大矽谷計畫，往後包括行政協調、基礎建設人才供應與土地規劃等，中央與地方可通力合作確保計畫順利進行，也希望能指定聯繫窗口，以便推動大矽谷計畫。卓榮泰當場指示由國科會指派一名副主委與苗栗縣作為對口。

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