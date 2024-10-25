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歐買尬前老董涉內線交易 無罪改判6年定讞

2024/10/25 05:30

歐買尬前董事長林一泓改判六年徒刑定讞。（資料照）歐買尬前董事長林一泓改判六年徒刑定讞。（資料照）

〔記者張文川、歐宇祥／綜合報導〕曾為上櫃公司股后歐買尬（3687） 、也是知名電子支付「歐付寶」公司的前董事長林一泓，任內於2012年得知歐買尬無法如期回收三千萬美元（約新台幣9.6億元）權利金，營收衰退恐逾五成，他竟於營收公告前，利用本身及人頭帳戶出脫持股，避損6355萬元，一審台北地院判他無罪，二審高等法院逆轉依內線交易罪改判六年徒刑；最高法院昨駁回上訴定讞，林須入獄，檢方已啟動防逃。

林一泓於1999年創辦線上網路遊戲公司歐買尬，又買下綠界科技、成立歐付寶，成為三家上市櫃公司大股東，歐買尬主要經營線上遊戲代理營運、遊戲自主研發、遊戲共同開發、第三方遊戲平台、電子支付等業務，旗下的歐付寶更是國內首家登錄興櫃的電子支付業者，2016年成為全國第一家取得第三方支付執照的業者。

北檢調查，歐買尬於2011年與中國海航集團簽訂三千萬美元合約，由歐買尬提供原始程式碼、平台建置，對方則分階段給付權利金，但2012年8月對方未依約給付權利金，將使歐買尬的營收嚴重衰退。

林一泓於公開此重大利空消息之前，提前出脫手中的持股，使用岳父等親戚及公司的證券帳戶，賣出近2千張歐買尬公司股票，避損6355萬餘元，觸犯內線交易罪。一審台北地院認定罪證不足，判林無罪，檢方上訴。

二審高院認定，林透過內線交易規避損失的罪證明確，嚴重破壞證券交易秩序，且犯後仍未見悔意、心存僥倖，逆轉改判六年徒刑。最高法院認為二審判決無違誤法令，駁回林的上訴定讞，林一泓確定須入獄。

針對創辦人林一泓官司一事，歐買尬昨以聲明回應指出，林一泓自2019年6月起已不再擔任公司董事長職務，目前僅具股東身分，現在歐買尬與其下子公司綠界科技*（6763）、歐付寶（6878）均由專業經理人管理、決定營運決策，林也沒有在子公司擔任任何職務。

歐買尬也聲明尊重司法判決，對股東個人案件不便評論；本案與現行營運無關，對歐買尬、關係企業的整體營運、財務及業務均無影響。

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