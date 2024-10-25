統一入股PChome momo總座︰驚訝但沒壓力

momo富邦媒昨宣布「momo雙11超狂購物節」強勢開跑。圖正中央者為總經理谷元宏。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕鄰近雙11年度最大檔期，近期電商產業版圖也有所變動，除境外業者加入外，近日零售通路龍頭統一（1216）也宣布參與PChome網家（8044）私募，取得3成股權與2席董事。對此，本土電商龍頭momo富邦媒（8454）總經理谷元宏顯得老神在在，說「很驚訝、但談不上壓力」，並看momo雙11業績將勝去年。

電商滲透率僅13% 有成長空間

谷元宏也表示，儘管今年因民眾出國旅遊潮等因素，電商成長趨緩，momo還在觀察第四季消費爆發力，不過訂閱制、mo店＋都成長，顯示消費者仍青睞、信賴momo；他對酷澎（Coupang）、淘寶等境外業者加入競爭也淡定以待，說有新進者「是好的」，能為市場帶來生機。

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谷元宏認為，台灣電商市場滲透率仍僅13%，還有很大提升空間，看市場「還沒很擠，競爭版圖變化『不會太緊張』」。

統一虛實整合 綜效拭目以待

針對統一參與PChome私募，谷元宏說，統一在零售業佔強勢地位，近期舉措代表統一也覺得「電商未來會很有發展」，電商是發展大趨勢，momo會繼續努力以獲得好成績，對PChome後續火花、OMO（線上、線下虛實整合）綜效拭目以待。

momo昨日率先鳴響雙11第一槍，展望年度最大檔，谷元宏指出，今年雙11促銷將強於過往19年，期望「大成功」，尤其新業務「mo店＋」讓站上商品種類增加，正向看總體業績表現，對第四季有「很高期待」、有望勝過去年，不過成長幅度如何還在觀察。

富邦媒今年維持成長，前三季累計營收791億元、年增3.5%，續創歷年同期新高，也維持連11年成長，mo店＋、廣告服務「momo Ads」都持續拓展，相對PChome前三季累計營收266億元、連衰3年，momo表現尤為穩健。

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