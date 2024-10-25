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改善少子化 單身人工受孕有譜

2024/10/25 05:30

我國少子女化、高齡化嚴峻，根據調查，許多女性不生小孩的主因是「沒有找到理想的結婚對象」，國發會將提出修法建議，讓單身婦女可做人工受孕。（本報資料照）我國少子女化、高齡化嚴峻，根據調查，許多女性不生小孩的主因是「沒有找到理想的結婚對象」，國發會將提出修法建議，讓單身婦女可做人工受孕。（本報資料照）

人口優化預算擬提高至1200億

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會最新人口推估顯示我國少子女化、高齡化更形嚴峻。國發會主委劉鏡清昨赴立法院備詢時表示，政院將跨部會研議人口優化對策，預算估計近一二○○億元，目前還在想辦法籌措財源；他說，調查顯示，許多女性不生小孩的主因是「沒有找到理想的結婚對象」，國發會將對人工生殖法提出修法建議，鬆綁單身女性也可做人工受孕，幫助有意願生小孩的人生育。

劉鏡清昨赴立法院進行「我國少子女化現況及對策計畫成效，暨我國與亞鄰國家之留才攬才政策競爭力比較」專題報告並備質詢。多位立委關心少子化問題持續惡化，劉鏡清坦言，少子女化問題真的很嚴重，未來將衝擊繳稅以及勞動力人口，消費力道將會降低。

研擬增加零到六歲補助金額

他表示，過去十六年，兩任總統都注意到少子化是國安問題，不可能在一、兩個月內馬上解決，現在只能基於現行方案進行優化，預估所需經費從過去一年五百億元提高至千億元，明年預算拉高至近一二○○億元，期盼先穩住出生率，改善少子化的現況。

劉鏡清強調，政府將集結跨部會力量、研擬優化方案，目前政策是零到六歲國家一起養，補助金額為七千元至一萬三五○○元；兩週前政府內部有在討論是否增加補助，但目前沒有辦法找到財源。他希望編列特別預算解決人口問題，現在尚無定論。

提供不孕症相關補助、凍卵等

他指出，台灣現在結婚率低、生育時間延後，政府將針對「想生、但有困難的」提供不孕症相關補助、凍卵等；調查也發現，許多女性不生小孩的主因是「沒有找到理想的結婚對象」，預計將提出修法，讓單身婦女可做人工受孕。

他解釋，因現行人工生殖僅補助不孕症的夫妻，但面對我國持續惡化的少子化和高齡化問題，國發會將對人工生殖法提出修法建議，鬆綁單身女性也可做人工受孕，幫助有意願生小孩的人生育。

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