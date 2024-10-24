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核一乾貯展開熱測試 首波移出112束燃料棒

2024/10/24 05:30

台電23日展開核一廠室外乾貯設施熱測試作業，將國內第一束用過核燃料移出燃料池。（台電提供）台電23日展開核一廠室外乾貯設施熱測試作業，將國內第一束用過核燃料移出燃料池。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕國內第一束使用過核燃料（核廢料）終於要移出燃料池。台電表示，核一廠室外乾貯因獲新北市府核發水保完工證明，昨日起展開熱測試，將移動二筒、約一一二束核廢料，後續蒐集數據、資料分析，再送核安會審查，估需四到六個月；台電強調，測試過程中一切依程序嚴格把關，確保核安。

估需4至6個月

新北市府今年陸續與台電達成共識，同意核一室外乾貯水保計畫、核二廠水土保持計畫核備函，讓核一、核二乾貯解套，可正式展開實質除役工作；台電董事長曾文生先前透露，年底前力拚讓爐心內的第一束燃料棒移出。

台電說明，乾貯設施需經過冷測試及熱測試。二○一二年十一月已完成冷測試作業（整體功能驗證），並於二○一三年獲核安會審查通過，同意台電續依已核准的試運轉計畫書，進行熱測試作業。

台電指出，今年四月與新北市府達成協議，六月開始施工，進行加高坡址擋土牆及改善排水等作業，八月二十七日申報完工，十月十五日獲新北市府核發水土保持計畫完工證明，得以開始執行實際燃料裝填、吊卸、搬移、貯存等熱測試作業。

台電核一廠一、二號機的爐心內有七二四束燃料棒，全廠有六八七四束，因核一乾貯設計只能放一四○○束燃料棒，未來仍需要興建室內乾貯。

台電說明，熱測試將先移出燃料池中二筒核廢料，每筒可裝填五十六束，共一一二束，進行相關數據蒐集與安全分析，再向核能安全委員會申請乾貯設施運轉執照，整體約需四到六個月；待取得運轉執照後，即可將二部機爐心內的核廢料逐步移出，降低除役機組風險，並確保核廢貯存的安全。

台電表示，核一廠乾貯設施設計，是將核廢料置入密封鋼筒內並填充惰性氣體後密封，再將密封鋼筒置入混凝土護箱，將輻射與外部隔絕，並藉空氣自然對流作用，完全不會用到水來冷卻。

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