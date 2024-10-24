台版CBAM比照歐盟 進口水泥鋼鐵先行

經濟部次長連錦漳（左）、環境部次長施文真（右）23日出席立法院經濟委員會就「我國碳費徵收機制對產業衝擊之影響評估，及政府協助企業因應之配套措施」進行報告，並備質詢。（記者塗建榮攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕工業總會多次呼籲「台版CBAM」（台版碳邊境調整機制）的必要性。環境部次長施文真昨赴立法院備詢時指出，實施CBAM的前提是要知道進口產品的碳含量，目前台灣作法比照歐盟，由碳排總量管制先行、邊境調整機制隨後；環境部預計明年著手研擬產品碳含量的申報作業，先從進口水泥、鋼鐵、石化產品開始，作為台版CBAM的第一個步驟。

環境部規劃明年啟動第一步：研擬產品碳含量申報作業

立委邱議瑩關切，台灣是否也跟進CBAM（歐盟碳邊境調整機制），推出台版CBAM？施文真說明，去年六月已跨部會討論台版CBAM的事前準備工作，前提是先知道進口產品的碳含量，申報部分則須了解歐盟做法，避免遭貿易對手國質疑是貿易障礙；目前國內扣件業者對於申報CBAM遇到很大障礙，政府相關單位也透過管道與歐盟反映。

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業者自主減量 徵收排放量可打2折

再者是針對國內有高碳洩漏風險的行業，環境部做法是先讓業者提出自主減量計畫，徵收排放量可打二折，此方式與歐盟相同，以提供受衝擊產業過渡調整期。

對於有石化業者反映從中國進口產品有碳洩漏疑慮，自中國進口的成本將與我國市場有很大落差，恐有綠色通膨等問題。施文真表示，環境部曾與水泥、石化業者討論過，業者明確反映台版CBAM對業界的重要性，目前環境部的規劃是先給予業者收費排放量打折的優惠費率，如此配套可減低碳費的衝擊，並提供轉型過渡期。

另一方面，環境部同時與財政部、經濟部討論，將先從進口水泥、鋼鐵、石化產品碳含量的申報作業開始，「希望明年先從產品碳含量的申報，作為台版CBAM的第一個步驟」。

施補充，歐盟CBAM於二○二六年正式上路後，產品出口至歐洲才需憑證費用；另我國碳費機制是歐盟承認可抵扣的碳定價措施，但抵扣計算公式尚未出爐，明年環境部會新設駐歐代表，盼能談妥「相互認證」細節。

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