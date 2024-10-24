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IMF︰中房產危機惡化 今年難保5

2024/10/24 05:30

國際貨幣基金（IMF）在最新「世界經濟展望」報告中指出，中國房地產市場可能繼續惡化，並將中國今年成長預估下調至4.8％。（彭博資料照）國際貨幣基金（IMF）在最新「世界經濟展望」報告中指出，中國房地產市場可能繼續惡化，並將中國今年成長預估下調至4.8％。（彭博資料照）

明年續降至4.5％

〔編譯盧永山／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）在最新「世界經濟展望」報告中指出，中國房地產市場可能繼續惡化，並將中國今年成長預估下調○．二個百分點至四．八％，明年則為四．五％。

IMF同時警告，中國房地產市場萎縮幅度大於預期，將是全球經濟展望面臨的下行風險之一。報告說：「中國房地產市場可能繼續惡化，在銷售和投資萎縮情況下，房價將進一步修正，不僅傷害消費者信心，弱化家庭消費，還可能造成內需疲軟；鑒於中國在全球貿易的地位舉足輕重，這會對先進和新興市場經濟體帶來負面效應。」

中國自九月底以來推出一系列刺激經濟措施，包括下調基準利率、銀行存款準備率和存量房貸利率等。IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，中國先前推出的一些措施可能帶來的效果，已納入IMF最新經濟預測中；他說：「中國當然走在正確的道路上，但不足以改變我們今年預估的四．八％與明年的四．五％。」

IMF同時將今年全球成長預估維持三．二％不變，明年成長預估則下調○．一個百分點至三．二％；報告稱讚各國央行在抑制通膨的同時，並未讓各國陷入衰退，但警告地緣政治與貿易保護主義的風險正在加劇。

古蘭沙表示，全球經濟面臨的不確定性持續增加，除了因為區域衝突可能升高所帶來的地緣政治風險，恐波及大宗商品市場，還有保護主義政策、貿易干擾的上升，也可能影響全球活動。

彭博今年稍早分析指出，川普揚言對中國所有進口產品課徵六十％關稅，對其他國家進口產品課徵十％關稅，可能刺激通膨上升，迫使美國聯準會不得不升息。

IMF在報告中也提及，美國總統大選在即，由於民主黨總統候選人賀錦麗和前總統川普的支持度不分軒輊，也為全球市場與企業決策人士創造高度的不確定性。

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