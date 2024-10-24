國際人才延攬南部辦公室啟用

國發會國際人才服務及延攬中心南部辦公室昨天在高雄啟用。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國發會國際人才服務及延攬中心南部辦公室昨天在高雄啟用，地點在行政院南部服務中心，未來將透過實體諮詢，服務南部的外國專業人才等，並協助南部企業吸引更多外國人才。

國發會於二○二一年八月起推動「強化人口及移民政策」專案，鎖定外國專業人才、僑外生、外國中階技術人力三類對象，推動全球攬才工作，「Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心」的建置，是推動全球攬才工作中最關鍵環節。

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國發會指出，國際人才服務及延攬中心設於台北松江辦公區，服務對象包括一般外國專業人才、創業家、依親親屬等共約五．五萬人，透過一條龍專人專責方式，實體服務中心每月服務逾二五○○人次，提供各類生活諮詢服務，包含住房、銀行、子女教育、稅務及寵物檢疫等。

為就近服務南部人才，行政院決定於南部服務中心增設「Talent Taiwan」南部辦公室，昨天啟用，邀請獲得台灣就業金卡的斯里蘭卡籍柯帕莎（KONARA MUDIYANSELAGE）參加，她前年取得成大醫學院博士學位，對於台灣的治安、食物都很滿意。

對於未來如何協助南部企業吸引外國人才，國發會副主委詹方冠表示，未來會舉辦座談會或論壇，直接與公協會、企業洽談，了解業界人才方面需求。

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