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劉揚偉讚台AI發展 國際最可靠夥伴

2024/10/24 05:30

鴻海董事長劉揚偉表示，他大力看好台灣在AI領域握有的優勢，可成為國際最值得信賴與可靠的夥伴。（記者方韋傑攝）鴻海董事長劉揚偉表示，他大力看好台灣在AI領域握有的優勢，可成為國際最值得信賴與可靠的夥伴。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海董事長劉揚偉昨出席AI（人工智慧）創新應用聯盟（AIIA）成立並發表專題演講，他大力看好台灣在AI領域握有的優勢，儘管後續的發展道路上仍有挑戰，但是透過不斷努力與合作，可成為國際最值得信賴與可靠的夥伴。

國內八家產業公協會組成的AI創新應用聯盟昨正式成立。劉揚偉表示，鴻海目前持續推動集團垂直整合，打造基於AI技術的軟體平台，包括智慧製造、智慧城市、智慧電動車，同時也將於高雄設置超級運算力中心，將導入六十四個輝達GB200 NVL72架構的機櫃；此外，鴻海集團的「建構營運本地化」也會聚焦相關商機。

「台灣的優勢在哪裡？」劉揚偉說，包括先進的半導體產業、完善的科技供應鏈、強大的研發能力，以及在國際上的合作與拓展潛力，都是台灣成為「AI影響力中心的機會」；不過，台灣也面臨能源與環保壓力、供應鏈風險、技術人才短缺、全球競爭加劇、市場需求變化快速等挑戰。

他強調，「台灣等於最可信賴的夥伴」，除了協助各國擁有AI主權與伺服器製造能力，也積極分享人才與經驗，和各國共同發揮生成式AI的最大效益；可預見的未來，AI即將實現「仿人類推理」，通用型AI（AGI）腳步越來越近，隨著技術普及、成本下降，未來AI應用將百花齊放。

劉揚偉也分享OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、輝達執行長黃仁勳等人的看法，未來運算力可能會成為世上最珍貴的商品，市場將無止境地增長，十年內用於深度學習的運算力會是現在的一百萬倍，因此非常值得各家企業、各個國家投入資金發展。

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