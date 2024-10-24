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大盤股息殖利率剩2.5%／高股息ETF颳「降息風」

2024/10/24 05:30

大台灣價值高息（00940）昨日公告配息首度縮水，從前4個月固定0.05元降至0.04元。（記者張慧雯攝）大台灣價值高息（00940）昨日公告配息首度縮水，從前4個月固定0.05元降至0.04元。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕月配型高股息ETF吹起「降息」風！繼復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）、群益科技高息成長（00946）等高股息ETF月配息陸續縮水後，元大台灣價值高息（00940）昨日公告配息首度縮水，從前4個月固定每受益權單位配息0.05元降至0.04元，投信業者坦言，「大盤現金股息殖利率剩下2.5%，影響高股息ETF的配息表現。」

00940首度縮水 降至0.04元

00940昨日公布每受益權單位預估配發金額0.04元，單月殖利率為0.41%，11月7日除息，11月6日為最後買進日，12月2日入帳。消息一出，00940自救會湧入大量留言，有人自嘲「這樣填息比較容易」，也有人喊「投資高股息ETF看長不看短」。

根據統計，高股息ETF近期配息的確呈現「月降」趨勢，00929連續3次降息、離最高配息金額縮水約30%；00934降息幅度為58%、00936高達68%、00946縮水19%。最慘的是，月配型的高股息ETF每個月宣布配息，只要每次配息金額下滑、受益人就打電話罵，搞得投信人員應接不暇。

投信業者分析，高股息ETF普遍配息下降原因無他，主要是台股本益比一度上升至超過24倍，遠高於近5年平均值17.6倍，但現金股息金額尚未跟上股價漲幅，大盤現金股息殖利率從去年的4.7%降至目前約2.5%，在成份股殖利率普遍下降的情況下，連帶影響高股息ETF的配息率表現。

不過若以00940從發行至10月22日來看，目前每單位淨值9.85元，加計4次配息共0.2元，且4次均已填息，就超過發行價10元，也就是說，IPO以來持續持有的投資人，含息報酬率已為正。

投信業者認為，AI題材處於成長階段，投資人可期待未來台股企業每股稅後盈餘（EPS）持續成長跟上，帶動股息配發金額上升，屆時高股息ETF還是能持續展現高股息特色。

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