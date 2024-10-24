統一將入股PChome 持股30% 拿2席董事

電商平台PChome網家（8044）昨日公告，董事會決議通過辦理私募普通股案，引進統一參與認購私募普通股。（資料照）

〔記者歐宇祥、楊雅民／綜合報導〕電商平台PChome網家（8044）昨日公告，董事會決議通過辦理私募普通股案，引進統一企業（1216）參與認購其私募普通股，此次私募普通股案總共將發行6169.4萬股，約佔網家增資後已發行股份的30%，網家預計12月19日召開股臨會。

網家引進統一參與私募

因競爭加劇、面臨變局的反應弱，PChome近年營運疲軟，今年前三季累計營收266億元，是近6年來同期新低，也已連減3年。網家指出，此次引進統一參與私募，可望帶來正面效益，充實營運資金並支應長期營運發展所需，強化財務結構，並也維持長期股權穩定性。

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統一企業表示，後續待網家股東會決議通過、並經董事會定價後，統一企業將依董事會授權內容參與認購，交易完成後，統一企業將持有網家全數已發行股份的30%，並取得2席董事席次。

統一企業指出，看好未來電子商務的發展態勢，將持續進行相關投資，本次認購PChome私募普通股即是如此考量，集團未來也將持續伺機投資相關產業，以迎接未來數位經濟時代來臨。

統一9月與Yahoo電商合資

統一集團9月也剛宣佈與Yahoo設立Yahoo台灣電子商務業務合資公司，統一集團和Yahoo分別持有電商合資公司80%與20%的股份，投入金額及資源超過1億美元。

整合實體與網路 統一通吃

統一集團擁有台灣最大實體通路，將以生活品牌與零售流通布局的優勢為基礎，結合Yahoo台灣電子商務和網路家庭的數位營運經驗，串聯雙方線上線下生態圈及數據力，打造以消費者為中心的新型態零售商業模式。

網家旗下子公司眾多，去年、今年持續進行組織調整，網家表示，在資源整合下，各子公司也朝獲利增長或虧損收斂的方向前進，其中尤以金融科技子公司獲利表現較穩健；網家期待透過私募創造收益，進而讓長期營運重返成長。

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