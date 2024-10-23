中內需急凍 台餐飲業忙出逃

八方雲集兩年前受中國內需疲軟衝擊，立刻啟動停損機制，全面撤出中國轉戰美國，目前美國店數已增加至十家，將持續展店。（中央社資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕中國內需市場急凍，餐飲業陷苦戰，台商餐飲業紛紛撤離或縮減中國市場營運規模，轉戰美國、歐洲、東南亞等非「中」市場，創造營運成長動能。

中國疫情期間的封控措施壓垮餐飲業，台灣鍋貼霸主八方雲集十年前西進，全盛時期開出逾百家門市，兩年前受中國內需疲軟衝擊，立刻啟動停損機制，全面撤出中國轉戰美國，目前美國店數已增加至十家，將持續展店。

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乾杯集團二○一五年插旗中國，在北上廣深等一線城市快速擴點，一度擴增至二十四家，今年加大中國事業汰弱留強力道、持續關店，中國事業營收占比已下降至兩成；另於九月正式進軍英國，在倫敦開出KANPAI CLASSIC首間店，為集團第一次踏出亞洲以外巿場展店，目前也評估美國、東南亞、中東等區域，找尋下個開店的國家。

王品集團過去六年在中國關了約七十家店，今年也宣布重返美國市場，已投資一．六億元在美國德拉瓦州成立子公司，計畫以集團的強項中餐與火鍋商品打頭陣，進軍美國餐飲。

瓦城泰統集團中國事業因疫情重創，於兩年前停止展店，並重啟美國市場展店計畫，美國瓦城首店將開在洛杉磯的商場，位於當地高消費地段，類似台北信義區商圈，預計明年先開兩間店。

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