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書劍集》回到過去？或是回不去了？

2024/10/23 05:30

美中貿易戰開始供應鏈重組，中國不再是美國最大貿易夥伴，也不是其最大進口國。（路透資料照）美中貿易戰開始供應鏈重組，中國不再是美國最大貿易夥伴，也不是其最大進口國。（路透資料照）

◎歐陽書劍

肺炎疫情早就不再是干擾景氣的重要因素，歐美通膨壓力受到高利率抑制後也逐漸淡化，全球經濟正重新尋找長期趨勢的方向。有些企業已再拾往日榮光，重新與疫情前的成長接軌；可是全球供應鏈重組了、國際貿易改道了，還有一些經濟現象，依然不回頭地往前直奔。

二○二○年初，新冠病毒向各地擴散，美國聯準會在三月時緊急降息三碼，將政策利率目標再度調降為○至○．二五％，回到全球金融海嘯時的最低區間，歐美央行呼應美國的做法，紛紛降息支撐經濟。封城鎖國的圍堵措施成為當時各國防疫的標準措施，從旅遊到飲食等需要面對面交易的服務業受到重創，而遠距工作與學習的遠距新生活，意外地刺激電子終端需求，催逼出電子業的榮景。

疫情末期，限制規定開始放寬，往常的社交逐漸恢復，服務業需求成為經濟的動力；另一批產業需求的一時暴增，使供需再度不平衡，加上俄烏戰爭對油價及原物料價格的推波助瀾，通膨在二○二一年下半年後，出乎多數央行意料地成為必須面對的最嚴峻問題。

美國聯準會帶頭在二○二二年急升息，終使物價年增率逐漸下降至目前接近各國央行的目標區間。走過肺炎疫情、俄烏戰爭、中東變局及通膨威脅的驚濤駭浪後，各國失業率再降至二○一九年疫情之前的水準，甚至比當時更低。全球經濟成長率歷經二○二○年的陡降陡升後，也恢復成長，雖然緩慢，卻一時看不到危機。

可是有些改變不再回頭。從美中貿易戰開始的供應鏈重組，由美國這一全球最大進口國的貿易夥伴排名可以稍窺一二。中國不再是美國最大貿易夥伴，也不是其最大進口國，而越南、台灣在美國進口排名則節節升高，二○二四年八月分占五、六名，僅次於墨西哥、中國、加拿大及德國，不僅供應鏈重組，電子產業也乘著AI的發展，再擴大領地。

十年來我國外銷訂單的生產地，已逐漸改變。根據經濟部調查，在台灣生產占比約從四十七％增至四十九％，而在中國生產從四十八％，減至不到三十八％，東協則從不到二％，增至七％，尤以越南較高。

在疫情前後的經濟接軌中，IMF發現停不下來的，還有政府負債。每次危機後就跳躍式成長的各國負債，在疫情後還是繼續增加。根據聯合國統計，二○二三年全球公共債務再創新高，已達九十七兆美元，國際貨幣基金（IMF）估計二○二四年將會超過百兆美元關卡。為了防疫，各國政府祭出財政手段，擴大補助，疫情過後，再遇通膨來襲，根本無力阻擋債務膨脹的列車。

不是每一次受傷，都會留下疤痕；但只要足夠深刻，後續的影響通常難以避免。即使有些經濟指標回到從前了，某些經濟現象卻再也回不去。

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