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創壽險紀錄 國壽投資沃旭大彰化案場273.2億

2024/10/23 05:30

國泰金控昨代子公司國泰人壽發布重訊，擬透過國泰風能與國泰電業投資沃旭能源大彰化西北離岸風電案場，昨取得金管會核准函。（國泰金控提供）國泰金控昨代子公司國泰人壽發布重訊，擬透過國泰風能與國泰電業投資沃旭能源大彰化西北離岸風電案場，昨取得金管會核准函。（國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控昨代子公司國泰人壽發布重訊，擬透過國泰風能與國泰電業投資沃旭能源大彰化西北離岸風電案場，昨取得金管會核准函，交易金額不超過二七三．二億元，創下國內壽險業投資風電的最大金額紀錄。

這也是國壽首次跨足投資離岸風場。國壽是在去年十月參與沃旭能源大彰化西北離岸風電案場五十％股權釋股案，獲選為優先議約對象；因台積電二○二○年已「包下」此風場二十年企業購售電合約，國壽將獲得長期穩定的現金流。

國泰風能是國壽持股九十九％、國泰電業持股一％的子公司，此投資案擬透過國泰風能和國泰電業收購大彰化西北控股五十％的普通及特別股、大彰化西北控股及大彰化西北離岸風力兩家公司的五十％股東往來債權。

國壽與國泰電業擬就各自的持股比例出資，總金額不超過二七三．二億元；國壽表示，本案可創造長期穩定收益，符合保險業資金運用目的，資金來源為自有資金與銀行融資。

先前台壽及全球人壽與風場營運商丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同成立「台灣風能投資公司」，兩壽險分別投資二十五、十七億元，入股台灣彰芳與西島兩離岸風場。

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