與日合作告吹 力積電︰僅備忘錄沒簽約

力積電與日本SBI合作破局，董事長黃崇仁（左）親自說明，雙方去年僅簽為期一年合作備忘錄，不具法律效力。 （記者洪友芳攝）

指SBI對「連續量產10年」未提詳細營運計畫 無法評估投資

〔記者洪友芳／台北報導〕針對與日本金融集團SBI合作在日建廠案告吹，遭SBI社長指責沒誠信。力積電董事長黃崇仁昨出面喊冤，指雙方去年僅簽為期一年合作備忘錄，不具法律效力，「沒有簽約哪來違約問題，也沒有誠信問題」；他還說SBI始終沒有提出詳細營運計畫，力積電無法評估投資，且今年初才得知日本政府要求力積電需為共同申請人，擔保新廠連續量產十年，才能申請政府補貼，力積電擔心有違法疑慮，只好放棄合作案。

黃崇仁澄清 否認有誠信問題

力積電昨召開法說會，黃崇仁說明，去年六月兩家公司簽署MOU，最後選定在宮城縣仙台市投資建廠，力積電雖有意協助建廠，技術授權費用轉為投資日本晶圓廠，但SBI始終沒有提出詳細籌資、財務、行銷等營運計畫，力積電無法評估。

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他說，SBI表示去年就向日本政府申請補貼，但遲至今年一月十八日才告知，補貼申請要求新廠必須連續量產十年以上，官方要求力積電需為共同申請人；因有違反台灣證交法的風險，今年八月十三日，力積電董事會決議不繼續評估此合作案，當晚並轉告SBI北尾董事長，力積電主管也分別前往經濟產業省、宮城縣政府，當面說明董事會的決議過程。

黃崇仁強調，因承擔保證新廠連續十年量產，​SBI又未能提供詳細營運計畫供評估投資，基於這兩大因素，力積電只能終止整個合作建廠及投資評估作業。

建廠成本高 為台灣3～4倍

他直言，「半導體業在台灣還是比較有成本競爭力」，他這次深入了解，日本建廠成本很高，同樣生產規模量是台灣的三到四倍之多，「成本高得嚇死人」；SBI的新廠產能僅二萬片，不具規模，目前成熟製程面臨中國晶圓廠殺價競爭，以後即使新廠獲日本政府補助，營運壓力很大，恐將無法獲利。

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