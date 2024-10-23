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財經青紅燈》財政劃分不是菜市場喊價

2024/10/23 05:30

立法院新會期甫開議，藍白立委一邊擋總預算，一邊強推「財劃法」修法，朝野立委爭執不休。（資料照，記者鄭琪芳攝）立法院新會期甫開議，藍白立委一邊擋總預算，一邊強推「財劃法」修法，朝野立委爭執不休。（資料照，記者鄭琪芳攝）

立法院新會期甫開議，藍白立委一邊擋總預算，一邊強推「財劃法」修法，國民黨財委會召委陳玉珍已揚言本會期一定要完成修法。目前立委共提出22案，要求中央增加釋出328億至7633億元不等，國民黨團擬提出的新版本則增加釋出4080億元，顯見立委意見差距之大。在此情況下，強行修法只是治絲益棼，「財劃法」修法茲事體大，朝野應坐下來好好協商，不應淪為菜市場喊價。

「財劃法」修法卡關25年，期間曾5度送請立法院審議，即使中央承諾地方財源只增不減，但歷經藍綠執政均無法完成修法，就是因為難以達成共識；加上中央釋出財源持續增加，地方財政狀況改善，其實修法急迫性已不再。根據統計，地方政府整體賸餘逐年增加，2014年整體地方政府歲入歲出短絀202億元，2023年轉為賸餘648億元；反觀中央政府總預算雖有賸餘，但加計特別預算仍是赤字。

在野黨以中央與地方稅收75比25不合理為由，要求修正「財劃法」，回到精省前的6比4。然而，精省後中央承接收入也承接支出，收支併同考量，中央財源反而淨減少；目前中央與地方收入比是62比38，支出比則64比36，中央其實沒有占便宜。其實，地方想要更多財源可以理解，但事權劃分必須一併考量，否則，只拿錢不辦事，難道又要蓋蚊子館來消化預算？

另外，中央財政需求更不能被漠視，2025年中央總預算編列3.1兆，扣除法定義務支出1.8兆，僅剩約1.2兆，而2025年編列一般性補助款2501億、計畫型補助款2911億元，若再多給地方4080億元，中央只剩3600億元可用，等於要中央「割肉割到見骨」，如此弱化中央財政，勢必拖累政府施政，屆時國防、社福、重大建設等都沒有辦法做，受害的是國家及百姓。（鄭琪芳）

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