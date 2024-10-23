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力積電推出3D AI Foundry 超微登門合作

2024/10/23 05:30

力積電宣布推3D AI Foundry，超微是合作夥伴。（記者洪友芳攝）力積電宣布推3D AI Foundry，超微是合作夥伴。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕看好AI邊緣運算市場前景，晶圓代工廠力積電（6770）昨攜手愛普*（6531）發表3D AI Foundry策略，並宣布力積電銅鑼新廠已針對3D AI Foundry訂單，投資新台幣20億元導入新設備投產，預期明年下半年可望放量，合作夥伴包括美商超微（AMD）等。

投資20億 明年下半年放量

力積電董事長黃崇仁表示，邏輯代工、記憶體代工、3D AI Foundry與FAB IP（建廠授權金），將是公司未來四大營運主軸，除了既有的邏輯、記憶體代工業務，FAB IP已獲印度塔塔微電子公司合約，未來數年將可分期為公司帶來新台幣200億元以上的收入。

他並表示，積極推展的3D AI Foundry業務，結合公司的邏輯與記憶體技術，以多層晶圓堆疊、中介層（Interposer）製造技術，陸續與客戶進行技術探討，將與AMD、邏輯代工廠與封測廠（OSAT）合作，並已透過新技術接到訂單，初期將投資20億元，未來將依據市場需求投資達上百億元。而目前的布局投資預計在明年下半年逐步放量，後年可顯著挹注營運。

愛普科技董事長陳文良指出，3D技術將逐漸成為AI運算的主流技術，應用包含雲端（Cloud）與邊緣運算（Edge）。目前業界主流2.5D技術在頻寬和能耗上都面臨瓶頸，力積電的3D AI Foundry技術，可突破頻寬和功耗的雙重限制。

力積電昨舉行法說會並公布第三季財報，單季稅後虧損4.89億元，每股虧損擴大到0.69元；累計今年前三季稅後虧損52.76億元，每股虧損1.27元，已連5季虧損。

力積電指出，主因銅鑼新廠初期營運投資成本高，加上成熟製程市場競爭導致。

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