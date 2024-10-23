晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

產品四路並進 綠界科技Q4可期

2024/10/23 05:30

綠界科技*（6763）近期積極布局一條龍服務，法人估第四季營運有望再走高。（資料照，綠界科技*提供）綠界科技*（6763）近期積極布局一條龍服務，法人估第四季營運有望再走高。（資料照，綠界科技*提供）

6天累計漲幅達57% 遭櫃買列處置股 昨又以漲停作收

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商、零售與百貨業迎來消費旺季，第三方支付龍頭廠商綠界科技*（6763）近期積極布局一條龍服務，從電商收款、行銷與廣告服務、線下讀卡機等OMO（虛實整合）、多元支付生態系4路並進，法人估綠界科技*第四季營運有望再走高，乘零售與電商旺季穩定向上。

第三方支付起家 擴大多元支付

綠界科技今年前三季累計營收11.8億元、年增約3%，不過創歷年同期新高，也是連6年成長，該公司從第三方支付起家、主攻中小型電商品牌，是本土第三方支付廠商中少數能與LINE PAY分庭抗禮的業者。

不過因人事擴張等因素，綠界科技上半年稅後淨利1.67億元、以股票面額未更改為1元前計算，每股稅後盈餘（EPS）9.05元，則略遜於去年同期。

近年電商業者都持續拓展多元支付場景，綠界也看好能藉此擴大市場。該公司表示，目前除自有的個人支付服務綠界Pay上線外，已有10家左右的支付合作夥伴，並預計新增微信支付、線下刷卡機、無卡分期等，搶攻學生與小資族商機。惟綠界Pay與合作夥伴的競合關係、實際貢獻仍待觀察。

綠界目前提供逾40萬店家線上電商服務，子公司綠界大數據應用科技在第三季推出「綠界大數據平台」服務，結合AI技術協助商家客戶進行消費者分析與廣告服務。展望未來，該公司指出，2024年目標累積每月1800至2000家付費會員，期待4大領域產品都發展到位後，能讓綠界一條龍服務成形。

此外，12月綠界投資並佔股約27%的「精誠金融科技」即將提出公發及申請登錄興櫃，因該公司為國內線下刷卡機端末設備市佔率第一的廠商，綠界看好利於共同發展OMO金流整合，加速雙方公司持續拓展零售產業，綠界總體營運則有望穩健乘電商旺季成長。

當沖量暴增 追高宜慎

只不過，綠界近期股價漲勢驚人，且因最近6個營業日累計漲幅達57%，21日遭櫃買列為處置股票，但昨日股價又以漲停80元作收，是股票變更面額後的新高價，當沖量連日來暴增，宜留意後續股價波動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財