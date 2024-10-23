產品四路並進 綠界科技Q4可期

綠界科技*（6763）近期積極布局一條龍服務，法人估第四季營運有望再走高。（資料照，綠界科技*提供）

6天累計漲幅達57% 遭櫃買列處置股 昨又以漲停作收

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商、零售與百貨業迎來消費旺季，第三方支付龍頭廠商綠界科技*（6763）近期積極布局一條龍服務，從電商收款、行銷與廣告服務、線下讀卡機等OMO（虛實整合）、多元支付生態系4路並進，法人估綠界科技*第四季營運有望再走高，乘零售與電商旺季穩定向上。

第三方支付起家 擴大多元支付

綠界科技今年前三季累計營收11.8億元、年增約3%，不過創歷年同期新高，也是連6年成長，該公司從第三方支付起家、主攻中小型電商品牌，是本土第三方支付廠商中少數能與LINE PAY分庭抗禮的業者。

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不過因人事擴張等因素，綠界科技上半年稅後淨利1.67億元、以股票面額未更改為1元前計算，每股稅後盈餘（EPS）9.05元，則略遜於去年同期。

近年電商業者都持續拓展多元支付場景，綠界也看好能藉此擴大市場。該公司表示，目前除自有的個人支付服務綠界Pay上線外，已有10家左右的支付合作夥伴，並預計新增微信支付、線下刷卡機、無卡分期等，搶攻學生與小資族商機。惟綠界Pay與合作夥伴的競合關係、實際貢獻仍待觀察。

綠界目前提供逾40萬店家線上電商服務，子公司綠界大數據應用科技在第三季推出「綠界大數據平台」服務，結合AI技術協助商家客戶進行消費者分析與廣告服務。展望未來，該公司指出，2024年目標累積每月1800至2000家付費會員，期待4大領域產品都發展到位後，能讓綠界一條龍服務成形。

此外，12月綠界投資並佔股約27%的「精誠金融科技」即將提出公發及申請登錄興櫃，因該公司為國內線下刷卡機端末設備市佔率第一的廠商，綠界看好利於共同發展OMO金流整合，加速雙方公司持續拓展零售產業，綠界總體營運則有望穩健乘電商旺季成長。

當沖量暴增 追高宜慎

只不過，綠界近期股價漲勢驚人，且因最近6個營業日累計漲幅達57%，21日遭櫃買列為處置股票，但昨日股價又以漲停80元作收，是股票變更面額後的新高價，當沖量連日來暴增，宜留意後續股價波動。

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