半導體擴廠需求強 研議買國內碳權

碳交所總經理田建中指出，目前已有半導體業者研議購買國內碳權，以作環評抵減。（碳交所提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕國內減量額度（碳權）交易10月正式啟動，共計6080公噸正供定價交易銷售。碳交所總經理田建中透露，目前半導體業含代工、封測大廠正研議購買，以作為擴廠的「環評抵減」之用，不過因涉資本支出、仍謹慎討論中，尤以近期有擴廠需求的企業是最主要買家。

環評增量抵減 超過20案

中經院能源與環境研究中心主任劉哲良指出，統計至9月，通過環評而需做增量抵換的案件超過20件、年預計所需的抵換量超過百萬公噸，主要集中於3個科學園區的擴廠案，台積電（2330）擴廠所需就佔過半數、約莫60至70萬公噸。

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根據環境部資料，台積電目前有3項抵換專案通過核可、共計取得約57.7萬公噸二氧化碳（tCO2e）當量的減量額度，都是去除含氟氣體及N2O（一氧化二氮）溫室氣體排放，日月光（3711）也有1項抵換專案、取得1057公噸。台灣美光、穩懋（3105）、頎邦（6147）等半導體廠也有計畫書註冊。

現國內碳權價格在每公噸2500元至4000元不等，相對國際碳權價高。田建中指出，許多廠商取得碳權後會留作自用、物以稀為貴，加上半導體等產業製程持續升級，碳排量也相應增加，減碳成本所費不貲，更會有「惜售」心態，因此雖然環評抵減是剛性需求、不過市場仍需磨合期。

綠電成本高 碳權有誘因

劉哲良也說明，過往製造業也多有選擇買綠電來減少碳排，不過綠電每公噸的成本約6000至7000元，比現有國內碳權價格更高，因此兩相權衡下，企業就可能會選擇買碳權，是交易推力之一；而現有國內碳權價格確實反應企業成本，不過未來潛在需求明確。

根據環境部資料，目前有37案抵換專案通過額度申請，共計已核發2559萬公噸，未來都是可能的碳權商品來源；據了解，我國11月也將有黃碳（土壤碳匯）專案走國際認證，未來有望上架我國的國際碳權平台，碳交所國內外碳權交易業務仍持續向前。

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