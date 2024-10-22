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長榮航攜手空中巴士 邁向永續飛航

2024/10/22 05:30

長榮航空和空中巴士舉行「攜手永續飛航」活動，由長榮航空總經理孫嘉明（左）和空中巴士民用飛機業務首席執行官Christian Scherer（右）共同主持，並邀請民航局局長何淑萍（中）見證。（長榮航空提供）長榮航空和空中巴士舉行「攜手永續飛航」活動，由長榮航空總經理孫嘉明（左）和空中巴士民用飛機業務首席執行官Christian Scherer（右）共同主持，並邀請民航局局長何淑萍（中）見證。（長榮航空提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕長榮航空與空中巴士昨宣布「攜手永續飛航」活動，由長榮航空總經理孫嘉明和空中巴士民用飛機業務首席執行官Christian Scherer共同主持，邀請民航局何淑萍局長、歐洲經貿辦事處及多國在台協會代表、旅行社業者和貨運業者，除了慶祝長榮航空即將導入的十八架A350-1000廣體客機和十五架A321neo窄體客機，也一起見證長榮航空和空中巴士永續合作的倡議，朝向二○五○年淨零碳排的目標邁進。

孫嘉明表示，展望未來全球航空產業趨勢，節油減碳與客艙舒適度一直被視為未來新一代主流客機的重要因素，所以長榮航空去年底和空中巴士簽約引進三十三架最新一代客機，雙方也緊密合作，攜手建立策略夥伴關係，共同推展永續航空燃油的使用，探索並實施更多的創新技術和營運優化方案，確保以穩健的步伐邁向淨零的未來。

空中巴士民用飛機業務首席執行官Christian Scherer說，在高運量洲際航線市場中，A350-1000是毫無疑問的最佳選擇，能夠提供最佳乘客舒適度，以及超越任何現在或研發中同級飛機的環保表現。基於空中巴士為航空業除碳化的雄心，我們將與長榮航空深化合作，協助長榮航空探索在各營運層面減少碳排放的方式，以及為未來引進永續航空燃油預做準備。

永續航空燃油（SAF,Sustainable Aviation Fuel）是航空業脫碳的關鍵，也是實現二○五○年淨零碳排目標的重要拼圖，空中巴士和長榮航空在簽訂雙方永續合作協議的基礎下，未來兩年將深入探索和研擬各種情境下長榮航空最佳的脫碳路徑，並為採用永續航空燃油做足準備。

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