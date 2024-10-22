藍版財劃法 財部︰中央可用預算剩3600億

立院財委會昨審查「財劃法」修正草案，朝野立委爭執不休。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會昨審查「財政收支劃分法」修正草案，行政院主計長陳淑姿表示，按國民黨團新版本估算，中央須增加釋出四○八○億元，扣除法定義務支出及補助款，中央只剩三千多億元可用，財政部次長阮清華也指出，這樣一來很多施政將沒辦法執行，「連國防支出都不夠」。

針對「財劃法」修法，立委共提出二十二案，財政部以二○二五年預算數重新估算，中央須增加釋出三二八億至七六三三億元；其中，國民黨團原版本增加六六一二億元，民眾黨團版增加三四○七億元。不過，國民黨團表示將提新版本，財政部估算須增加釋出四○八○億元。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委蔡易餘、吳秉叡、郭國文等人質疑，這個會期的重點應在總預算，但在野黨「一手擋預算、一手搶預算」，擴權又搶錢；「財劃法」不只是水平及垂直分配問題，事權劃分須一併討論，「地方制度法」也要一起談。國民黨立委賴士葆、羅明才等人則說，「財劃法」已二十五年未修，總預算審查與財劃法修法可以並進。

陳淑姿指出，二○二五年中央總預算歲入三．一兆元，法定義務支出約一．八兆元，剩下約一．二兆元，但一般性補助款編列二五○一億元、計畫型補助款二九一一億元，若再多給縣市四○八○億元，中央只剩三千多億元可用，對中央業務影響很大。

阮清華也表示，若再釋出四○八○億元，中央只剩約三六○○億元可用，到時候一定要從補助款扣回來，不然中央很多施政沒有辦法做，連國防支出都不夠。他指出，目前中央與地方收入比是六二比三八，但支出比是六四比三六，修法不能只考慮垂直分配，還要考慮水平分配及事權劃分。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法