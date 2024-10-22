晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

藍版財劃法 財部︰中央可用預算剩3600億

2024/10/22 05:30

立院財委會昨審查「財劃法」修正草案，朝野立委爭執不休。（記者鄭琪芳攝）立院財委會昨審查「財劃法」修正草案，朝野立委爭執不休。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會昨審查「財政收支劃分法」修正草案，行政院主計長陳淑姿表示，按國民黨團新版本估算，中央須增加釋出四○八○億元，扣除法定義務支出及補助款，中央只剩三千多億元可用，財政部次長阮清華也指出，這樣一來很多施政將沒辦法執行，「連國防支出都不夠」。

針對「財劃法」修法，立委共提出二十二案，財政部以二○二五年預算數重新估算，中央須增加釋出三二八億至七六三三億元；其中，國民黨團原版本增加六六一二億元，民眾黨團版增加三四○七億元。不過，國民黨團表示將提新版本，財政部估算須增加釋出四○八○億元。

民進黨立委蔡易餘、吳秉叡、郭國文等人質疑，這個會期的重點應在總預算，但在野黨「一手擋預算、一手搶預算」，擴權又搶錢；「財劃法」不只是水平及垂直分配問題，事權劃分須一併討論，「地方制度法」也要一起談。國民黨立委賴士葆、羅明才等人則說，「財劃法」已二十五年未修，總預算審查與財劃法修法可以並進。

陳淑姿指出，二○二五年中央總預算歲入三．一兆元，法定義務支出約一．八兆元，剩下約一．二兆元，但一般性補助款編列二五○一億元、計畫型補助款二九一一億元，若再多給縣市四○八○億元，中央只剩三千多億元可用，對中央業務影響很大。

阮清華也表示，若再釋出四○八○億元，中央只剩約三六○○億元可用，到時候一定要從補助款扣回來，不然中央很多施政沒有辦法做，連國防支出都不夠。他指出，目前中央與地方收入比是六二比三八，但支出比是六四比三六，修法不能只考慮垂直分配，還要考慮水平分配及事權劃分。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財