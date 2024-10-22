拉抬股市 人行鼓勵回購股票還給貸款

中國新救市計畫啟動，23家上市中企公告獲得貸款，以買回股票或增持股票。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國人民銀行行長潘功勝上月二十四日宣布，為支持股市穩定發展，將創設「股票回購、增持專項再貸款」計畫，允許上市企業或主要股東向銀行低利借款，用於購回或增持股票。這項規模三千億人民幣的計畫十八日正式啟動，至少二十三家企業公告取得相關貸款，共一一○億人民幣（約四九五億台幣）。

中國《證券時報》報導，包括中國工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、招商銀行與中信銀行等六家大型銀行做為首批回購增持貸款銀行；而與銀行簽訂貸款協議或取得貸款承諾書的上市企業，包括中國石化、招商港口、中遠海控與陽光電源等。

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這項為期一年的計畫，上市企業與主要股東可以最高二．二五％的利率取得銀行貸款，銀行向企業發放貸款後，可向中國人行申請再貸款，年利一．七五％。

分析師預計有更多企業跟進，為股市注入新資金，並為動能漸失的市場加添反彈力道。南華期貨分析師王孟英（音譯）說，「如果我是一家公司經營者，當股權融資成本高於二．二五％，我就有動機買回股票」，淨利率超過該水準的公司也將有意願買回股票，因此預期藍籌企業更可能參與該計畫。

此外，中國人行十八日宣布設立「證券、基金、保險公司互換便利」，與符合監管條件的證券、基金、保險公司啟動互換交易。目前獲准參與互換便利操作的證券、基金公司有二十家，首批申請額度已超過二千億人民幣。

中國人行宣布降息以及啟動上述提振市場的措施後，中國股市昨日由黑翻紅，滬深三百收漲○．二五％、上海Ａ股漲○．二％；但香港恒生指數跌逾三百點或一．五七％，恒生中國企業指數下挫一．七六％。

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