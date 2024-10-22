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房市續崩 中國擴大降息救市

2024/10/22 05:30

為提振經濟成長，阻止房市繼續崩跌，中國人民銀行週一再度宣布調降貸款市場報價利率（LPR）1碼（0.25個百分點）。（歐新社資料照）為提振經濟成長，阻止房市繼續崩跌，中國人民銀行週一再度宣布調降貸款市場報價利率（LPR）1碼（0.25個百分點）。（歐新社資料照）

LPR再降1碼 25日國有銀也將降息

累計今年房貸利率降逾1個百分點

〔編譯盧永山／綜合報導〕為提振經濟成長，阻止房市繼續崩跌，中國人民銀行週一再度宣布調降貸款市場報價利率（LPR）一碼（○．二五個百分點）。分析師指出，今年以來五年期LPR累計下調○．六個百分點，加上接下來國有銀行統一調整的存量房貸利率，今年房貸利率降幅可能超過一個百分點。

中國人行表示，一年期LPR將從三．三五％下調至三．一％，五年期以上LPR從三．八五％下調至三．六％，為今年第三次調降；其中，五年期以上LPR今年迄今累計調降○．六個百分點。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔表示，週一的行動支持中國人行將更果斷降息的看法，中國決策人士在經濟政策上大轉彎，中共中央政治局在九月的會議中表示，中國人行將更有力地降息，這是首次就利率政策給出如此明確的指引。

分析師指出，今年以來五年期以上LPR累計調降○．六個百分點，若加上二十五日起國有銀行將統一調整存量房貸利率，以平均調降○．五個百分點來說，今年房貸利率降幅可能超過一個百分點。仲量聯行首席中國經濟學家龐溟表示，LPR降幅大於預期，目的是為了穩定房市。

中國人行行長潘功勝暗示，該行將根據流動性情況，在今年底前進一步下調存款準備金率○．二五至○．五個百分點。

專家︰結構性問題難解

人行寬鬆貨幣無濟於事

凱投宏觀中國經濟學家黃子春表示，由於消費者和企業的信心和借貸意願依舊低迷，僅憑中國人行的貨幣寬鬆行動不太可能大幅提振貸款需求，要使經濟成長實現顯著復甦，還須採取更大規模財政刺激措施。

摩根士丹利前亞洲區主席、耶魯大學資深研究員羅奇（Stephen Roach）指出，目前中國與日本「失落三十年」的情況類似，中國雖意識到自身經濟問題並做補救，但若不解決人口老化、生產力和消費疲弱等結構性問題，即便推出大規模貨幣和刺激措施也無濟於事。

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