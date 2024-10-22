中油拚地熱、碳封存 2年砸34.5億

中油攜手中研院，於宜蘭員山開鑿我國首座深層地熱探測井。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油從油氣探勘發展到地熱、碳封存新領域，過去與台電合作，開發宜蘭仁澤地熱電廠，隨後中油也由自家團隊再蓋宜蘭土場地熱電廠。配合政府二次能源轉型，中油轉往開發超過三千公尺的深層地熱，加上減碳潮流，發展碳捕捉、碳封存技術，中油近兩年編列三十四．五億元打井。

地熱是再生能源中最為穩定的，可做為基載電力，近年官方、民間都積極在宜蘭開拓地熱，包括民間業者二○二一年宜蘭清水地熱電廠設備整修、重新再啟動，國營事業則由台電、中油於二○一八年籌組地熱國家隊，宜蘭仁澤電廠於去年底啟動，而中油自建的土場電廠持續打井中。

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不過，目前國內都只開發到淺層地熱，中油負責鑽井的仁澤、土場電廠地熱井，井深最深約一千五百公尺到兩千三百公尺，但深層地熱的熱能更足，電廠規模更大。

中油與中研院最新在宜蘭員山開鑽的地熱井目標深度達到四千公尺，將是國內首座深層地熱井，該計畫預計耗時一年半完成，中研院估可達到三十MW（三萬瓩），但詳細潛能仍要鑽井蒐集數據研究才能確定。

中油今、明年將打6口井

台電評估開發大屯山地熱

中油因油氣探採而具備專業的探勘能力，今年陸上探勘預算達十六．八億元，明年則是十七．七三億元，鎖定領域在地熱井、碳封存井。

中油補充，今、明兩年合計要打六口井，分別為員山一號地熱井、土場二十號、二十一號與二十二號地熱井，碳封存方面包括鐵砧山十一號碳封存井與桃園濱海地質探井。

台電也不落人後，本月初與台汽電、台灣倍速羅得公司、Green Fire Energy等籌組國際隊，展開北台灣大屯山區域地熱開發評估；另，仁澤電廠將修井擴大，也會對台中谷關地區進一步探勘。

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