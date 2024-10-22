探勘「大魔王」 中研院︰排除不確定熱源

宜蘭員山深層地熱探測井開鑽，預計開挖至少4千公尺。（記者楊媛婷攝）

實際開挖 才能掌握確切地點

〔記者楊媛婷／台北報導〕宜蘭員山將有我國首座、定位為研究的「深層地熱探測井」，由中研院與中油攜手鑽探，該座探測井研究團隊成員之一的中研院地球科學研究所副研究員黃信樺表示，最困難之處在於須排除不確定熱源，成功推估熱源可能所在地，一定要實際開挖，才能掌握確切地點。

中研院團隊以兩年時間，應用大地電磁等技術找遍全台，最後判斷宜蘭員山具開發深層地熱的潛力。黃信樺表示，現今探勘技術雖大為進步，但即使確定下方有地熱，「仍可能存在數百公尺誤差」，如何排除熱源不存在的地方，是最困難之處。

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黃信樺舉拍Ｘ光片為例，人體拍攝Ｘ光後，醫師透過影片判讀可能出現疑似病灶，但須實際開刀才能知道是否確診；地熱源同樣也要開挖才能驗證，「開挖的數據會幫助科學家建立更精準的預測模型，另也因為每國的地質都不同，很難借鏡他國經驗」。

這次順利開鑽首座探測井，借重中油的鑽井技術，但因向地下深挖，加上該址處於地震帶，黃信樺表示，這類工程常會引發微型地震，團隊會即時監控微震數據，如果微震發生頻率變多且震度變大，就會暫停施工，等待地殼釋放壓力，也會透過鑽後取水等方式，適度調整地殼應力，將工程引起的微震控制在一定範圍內。

開挖不易外，維護也需一定技術，黃信樺說，過去因技術限制，所架設的管道常因地熱產生的礦物質結晶發生堵塞，現在透過新式化學藥劑跟雙管路水循環方式，可避免礦物質結晶沉積。

該座探測井目前已有中研院十五名研究人員駐地，領域來自化學、地震學、地球物理、工程等。

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