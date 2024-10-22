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綠電新選擇 首座深層地熱井開鑽

2024/10/22 05:30

宜蘭員山深層地熱探測井開鑽，預計開挖至少4千公尺。（記者林菁樺攝）宜蘭員山深層地熱探測井開鑽，預計開挖至少4千公尺。（記者林菁樺攝）

選址宜蘭員山 經長盼未來可供數據中心就近使用綠能

〔記者林菁樺、楊媛婷／綜合報導〕地熱是我國二次能源轉型積極發展的能源，中油與中研院攜手合作，開鑽台灣首座「深層地熱探測井」。據評估，我國深層地熱潛能高達四十GW（換算約四千萬瓩），可商轉潛能達十GW（一千萬瓩）；經濟部長郭智輝表示，宜蘭有成功的清水地熱電廠，發展備受期待，也鼓勵資料中心就近使用綠能，宜蘭藉由地熱產業可促進就業、經濟而發光發亮。

中研院利用大地電磁法、3D建模定位地下熱源，結合中油鑽井技術，雙方先前已簽署合作備忘錄，並在宜蘭平原探勘一年，獲取地熱地質、工程參數等，並於本月十四日在宜蘭員山開鑽國內首座「深層地熱探測井」，預計開挖至少四千公尺，昨舉行開工典禮。

郭智輝表示，深層地熱鑽井是關鍵里程碑，據經濟部地礦中心評估，台灣超過三千公尺深度的「深層地熱」潛能高達四十GW，商轉潛能約十GW，之前已有宜蘭清水地熱電廠成功案例，因此宜蘭地區的地熱潛能備受關注。

另，政府鼓勵大型資料中心可用在地綠能，郭智輝說，資料中心若可用地熱等乾淨綠能，將創造地方收益、增加地方就業，「地熱發展得越好，數據中心將可以在宜蘭發光發亮」。而他先前拋出的美菲日「呂宋經濟走廊」發展潔淨能源，地熱也是選項之一。

中油董事長李順欽指出，潔淨能源是中油轉型目標，期許地熱開發替宜蘭帶來穩定的能源，讓深層地熱成為護國神山的能源之一。

中研院院長廖俊智表示，台灣經評估具經濟價值的深層地熱約有十GW，但這些是科學預測，需實際開挖才能了解實際蘊藏有多少可商轉的地熱能源；這次開鑽的井為研究井，預計將投入三．三七億元經費，需時至少一年半。鑽探過程與啟用的數據都會作為未來鑽井模型參數，盼可順利探得有經濟價值的熱源，並成為我國零碳能源重要的選項；若此次鑽探取得的地熱能源足夠，將另行申請供電執照。

若鑽得足夠地熱 將申請供電執照

中研院地球科學研究所研究員李建成說明，台灣在環太平洋火環帶，地熱資源豐富，團隊以無人機搭載熱感應器掃描斷層，並透過地質結構分布比對熱源，最後選擇位於沖繩海槽擴張區域的蘭陽平原，該地的深層地熱分別位在蘭陽溪兩側，一側是紅柴林，另一側就是員山；又透過大地電磁、反射震測、震波成像法等探測技術，耗時兩年建立地下熱源3D模型，定位地熱能源儲集位置，最後擇定員山建井探鑿。

李建成指出，目前建立熱源3D模型技術中，地表下一到兩公里深熱度約攝氏一二○度，可試行發電，但若要達經濟規模，熱度須達一七○度以上，預計開挖至少四千公尺深；開挖過程中，就會知道地熱流量高度與範圍，目前推估至少有廿到卅MW發電量，可供數十萬戶家庭用電。

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