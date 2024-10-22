親至輝達拜會黃仁勳 和碩躋身AI重要供應商

和碩於上週開放運算計畫高峰會期間，由共同執行長鄭光志（右3）與技術長徐衍珍（左4）率隊拜會輝達執行長黃仁勳（右4）。（和碩提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工大廠和碩（4938）於今年開放運算計畫（OCP）高峰會期間，共同執行長鄭光志與技術長徐衍珍成功拜會輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。市場解讀，黃仁勳向來十分關心重要供應鏈夥伴，此次與和碩經營團隊合體，彰顯該公司切入AI業務的努力已受到輝達高度重視。

回顧和碩董事長童子賢今年於台北國際電腦展期間，應輝達執行長黃仁勳邀請，與眾多供應鏈業者一同出席晚宴，儘管和碩當時在AI伺服器領域成效甚微，不過，童子賢當時信心十足地說，「加入AI領域永遠不嫌晚，不怕沒飯吃」，也不認為AI產業會遭受特定廠商壟斷。

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和碩有別於其他同業專攻北美雲端服務供應商（CSP）業務，在強勁的市場需求中，和碩鎖定中東、非洲等地的大型區域性雲端服務供應商，以及北美中小型客戶所帶來的商機，除了首季開始少量出貨輝達HGX伺服器，也從第三季開始擴大墨西哥產線，預計12月開始出貨Blackwell伺服器。

Blackwell伺服器 預計12月出貨

徐衍珍先前表示，許多雲端服務供應商持續自主研發特殊積體電路（ASIC）晶片，可見AI伺服器發展道路漫長，和碩集團後續還有很大的發展空間。儘管童子賢於OCP高峰會期間留在國內處理公務，但仍對集團在該展會中的收穫感到興奮。

和碩此次以設計和製造服務商（DMS）的市場定位登展，釋出的伺服器解決方案支援ORv3機架標準，符合DC-MHS規範，並提供19吋至21吋的OCPv3機架伺服器套件，可搭配液冷、氣冷等多種客製化散熱系統。目前設計出的產品涵蓋超微EPYC™ 9005、英特爾Xeon伺服器，以及輝達NVIDIA GB200 NVL72、H200、H100、L40S等架構產品。

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