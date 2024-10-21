蘋果將發表12款新品 台積等廠受惠

蘋果自研M4晶片採用台積電新一代三奈米製程，預料台積電三奈米營收占比提升。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕蘋果預期本月底舉行發表會，十一月一日正式推出十二款新產品，市場看好MacBook Pro將成焦點，同時也會推出Mac mini、更新版iMac。法人認為，MacBook及iPad今年銷售量年增率上看七％至八％，正面看待受惠規格升級及數量提升的獨家供應商台積電、譜瑞、瑞儀。

法人預期，此次新產品包含入門級十四吋MacBook Pro、高階十四吋和十六吋MacBook Pro、Mac mini及iMac；市場認為，無論筆電或桌機均改採蘋果自研的M4系列晶片，不僅算力提高，記憶體容量也翻倍。

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元大投顧分析，明年第二季蘋果主要新產品十三吋和十五吋MacBook Air將配備M4系列晶片，新一代iPhone SE4、Air Tag2（藍牙定位追蹤器）、全新巧控鍵盤、十一吋及十三吋iPad Air也將更新搭載M3晶片，Mac系列產品全數改採M4晶片，有助促進銷售量。

元大投顧認為，MacBook去年出貨年減二十二％，較全年筆電年減十三％更疲弱，預期今年MacBook可年增八％，iPad可年增七％。在筆電、平板與桌機回到成長軌道下，正面看待MacBook與iPad相關廠商將可受惠。

法人分析，蘋果自研M4晶片採用台積電新一代三奈米製程，較前代三奈米製程的M3晶片更先進，預料台積電三奈米營收占比從先前的六％到今年的十五％，明年可望再度提升；瑞儀受惠於獨家供應MacBook及iPad螢幕的背光模組，可進一步推升毛利率；高速傳輸IC業者譜瑞也是MacBook時序控制器（TCON）晶片的獨家供應商，同步受惠。

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