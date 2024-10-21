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若按排量分配碳費 彭啓明︰北北基恐掛零

2024/10/21 05:30

環境部長彭啓明昨表示，收碳費是為跟國際接軌、協助減碳，「不是拿來分贓預算」。（記者陳嘉怡攝）環境部長彭啓明昨表示，收碳費是為跟國際接軌、協助減碳，「不是拿來分贓預算」。（記者陳嘉怡攝）

收碳費與國際接軌 不是拿來分贓預算

〔記者陳嘉怡、陳奕劭／綜合報導〕碳費開徵後，環境部預估二○二六年收入約六十億元，台中市長盧秀燕等地方首長喊話八成給地方、按比例分配，新北市長侯友宜昨也表態跟進，甚至有藍委喊出修法明定分配比例。環境部長彭啓明昨表示，收碳費是為跟國際接軌、協助減碳，「不是拿來分贓預算」，且若按排碳量分配碳費，最高的是高雄、雲林、台中，北北基不到一％甚至掛零。

彭啓明昨出席「環境教育繪本嘉年華會暨社區成果發表會頒獎活動」時表示， 依照「財政紀律法」規定，任何法規都不能明定分配比例，因此去年通過的「氣候變遷因應法」，按規定無法列出碳費多少比例分給地方政府。此外，碳費和空污費的概念完全不同，若要用排碳量計算分配，以首波要繳碳費近五百廠來說，高雄占比約廿六％最高，其次是雲林廿四％、台中十三％，新北、南投不到一％，基隆、台北和金門等縣市甚至可能分不到。

他指出，預估二○二六年收到碳費約六十億元，不是六百億或六千億元，很擔心若按比例分配，地方政府會吵翻天，希望台灣不要為此蹉跎掉減碳決心。他也承諾，只要地方政府有好的減碳計畫或調適行動，現在提出來並列出需要經費，環境部未來收到碳費後就可優先處理。

彭啓明表示，碳費制度從無到有歷經很多人的努力，希望縣市首長及立委多協助和產業溝通，不要一邊罵碳費可能讓物價上漲，一方面又來要碳費。如果過去的觀念不改，「每兩年調一次碳費，大概一個環境部長就要因此下台了」，推動碳費制度是為幫助台灣和國際接軌，「不是這樣拿來分贓預算的」。

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