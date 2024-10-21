全球債務近100兆美元 IMF促採取行動

IMF主席喬治艾娃指出，各國政府必須努力減少債務，並為下一次衝擊重建緩衝。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）和世界銀行的年度會議週一（廿一日）將在華府展開，IMF近日發布報告警告，今年全球公共債務可能達一○○兆美元，呼籲各國降低債務，以為下一次衝擊重建緩衝，削減支出並提高生產力。

IMF預定週三發布的「財政監測」報告將發出警告，稱在中國和美國的推動下，今年全球公共債務料將達到一○○兆美元，相當於全球年度GDP約九十三％，而到二○三○年占比將來到一○○％，超越疫情期間的高峰九十九％，也比疫情爆發前的二○一九年占比高出十個百分點。

請繼續往下閱讀...

減債為下次衝擊重建緩衝

IMF主席喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在十七日的演說中強調巨額借貸給世界帶來了怎樣的壓力，她說：「我們的預測顯示，低成長和高債務將不可避免地結合在一起，這是個艱難的未來。各國政府必須努力減少債務，並為下一次衝擊重建緩衝，下一次衝擊肯定會到來，且可能比我們預期得要早。」

報告指出，經濟成長疲軟、融資條件收緊，加上美中等重要經濟體的財政與貨幣政策不確定性升高，全球債務規模可能明顯進一步擴大，在嚴重不利的情境下，全球公共債務占GDP的比重，恐在二○二六年就飆升至一一五％，比目前預測的高出二十個百分點。

美國截至九月三十日為止的二○二四年度預算赤字達一．八三三兆美元，較前一年度增加逾八％，創史上第三高，僅次於疫情期間的二○二○和二○二一年度；目前政府總債務來到三十五．七兆美元，較前一年度增加二．三兆美元。

摩根士丹利指出，自二○二一年以來，中國公債債務與GDP比已攀升近三十個百分點，到二○二四年第二季達到GDP的三一○％，今年底將進一步攀升至三一二％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法