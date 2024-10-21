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〈財經週報-熱門族群〉AI商機不墜 散熱族群紅通通

2024/10/21 05:30

AI伺服器需求爆發，散熱廠今年營運成長可期。（美聯社）AI伺服器需求爆發，散熱廠今年營運成長可期。（美聯社）

記者歐宇祥／專題報導

AI伺服器需求第四季正式爆發，散熱廠商多看全年營運成長可期，加上研調預估今明年AI商機不墜，上週散熱族群以奇鋐（3017）股價週漲逾8%最高、有鴻海（2317）撐腰的AMAX-KY（6933）則週漲7%次之，建準（2421）、力致（3483）皆週漲逾5%，同樣大啖水冷商機的雙鴻（3324）則週漲逾1%。

研調機構集邦（TrendForce）預估，今年全球AI伺服器出貨量將年增42%、明年則將再年增28%，AI伺服器佔整體出貨比重達15%，且目前輝達（NVIDIA）仍是最主要AI晶片供應商，輝達GB200機櫃今明年將擔綱供應鏈重要成長動能。

新資料中心建置 散熱供應鏈受惠

集邦也指出，大型雲端服務供應商積極建置AI伺服器與新資料中心，在熱設計功耗提升下，將加速水冷散熱滲透率，從今年的11%提升到明年的24%，有利於供應鏈廠商。

奇鋐切入水冷散熱領域較早，在水冷各零組件布局也完備，今年前三季累計營收509億元、年增20%，為歷年同期新高。集邦點名奇鋐為雲端業者指定的GB200機櫃液冷散熱零組件供應商，主要供應水冷板（Cold Plate），加上3D VC（均熱板）持續出貨下，成長可期。

產業界與研調預期GB200將在11月起開始量產，明年正式放量。雙鴻今年前三季累計營收也創同期新高，惟第三季營收受缺料影響，成長沒有預期中顯著。不過該公司表示，第四季營收可望季增個位數百分比、明年則將加速竄升；法人也指出，雙鴻持續送樣水冷產品，未來出貨比重有望再增加。

而鴻海集團轉投資的伺服器解決方案廠商AMAX-KY上週股價表現也不俗，該公司也預估中長期營運可望藉AI需求而持續成長，也看好與輝達合作已久，今明年營運成長猶可期。

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