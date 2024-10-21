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〈財經週報-投資觀點〉Q4投資決勝點 美國總統大選後的4大領頭羊

2024/10/21 05:30

美國總統不管是誰勝出，軍工、生技、綠能、半導體等4大產業絕對是未來的投資焦點。（彭博）美國總統不管是誰勝出，軍工、生技、綠能、半導體等4大產業絕對是未來的投資焦點。（彭博）

■邱喜專

2024年的美國總統大選已進入白熱化階段，川普與賀錦麗的激烈競爭將徹底改變市場局勢。這場選舉對全球市場的影響將無可避免，但對於投資人來說，這是千載難逢的佈局時機。無論誰勝出，都將帶來新的政策變動與巨大投資機會，現在是時候認真考慮如何利用這場選舉來強化你的投資組合。

川普勝出 軍工、金融、生技是大贏家

川普勝出？軍工、金融、生技絕對是大贏家。川普回歸白宮將再度推行「美國優先」政策，增加國防預算，這對軍工產業來說就是一波大紅利！想想過去，川普任內軍工股的強勢表現，台灣的軍工股也受益匪淺。如果川普再度當選，這類族群將爆發式增長。你還能等嗎？你真的準備好錯過這樣的機會？

金融與生技產業同樣潛力無限，川普過去對生技醫藥產業減少干預藥價，強調美國製造的最大利益，這將大幅有利於將主力產品鎖定美國市場的台灣生技大廠。若他當選，修改歐巴馬健保政策將進一步提升部分醫材廠商的利潤空間，有望獲得更加穩定的收益。

賀錦麗當選 綠能、半導體是投資首選

賀錦麗當選？綠能和半導體就是你的首選投資。如果賀錦麗勝出，拜登的綠能政策將被延續，推動太陽能、重電和電動車產業的增長。這對台灣科技和半導體產業是個重大利多，拜登政府的對中關稅政策，已經促使大量訂單轉向台灣，尤其是半導體領域。賀錦麗當選後，這個轉單效應只會更強烈，台灣半導體巨頭業績將因此飆升，科技就是未來的金礦，而這場選舉將決定誰能從中獲利。

選舉前後的市場機遇—歷史數據證明，選後股市上漲機會大．自1945年以來，美國總統大選前3個月，市場因政治不確定性波動較大，平均僅上漲1%。但在選舉結果確定後，市場迅速反彈，選後3個月內平均上漲2%。更驚人的是，選後1年美股的平均回報率達到12%，而選後2年更是達到22%。這意味著，只要你敢在選舉期間佈局，長期持有，市場回報將十分可觀。

別再猶豫了。每一秒的猶豫，都是在錯失賺錢的機會。2024年美國總統大選將改變市場格局，這是投資戰場，不是旁觀者的遊戲。無論是川普重掌政權，還是賀錦麗勝出，軍工、生技、綠能、半導體等4大產業絕對是未來的投資焦點。（作者為群益金鼎證券公司數位業務處資深副總裁）

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