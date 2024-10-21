〈財經週報-投資觀點〉2025年台股仍是審慎樂觀 低進高出為宜

輝達GB200 GPU第四季仍能量產，再度帶動台股相關族群向上，這也對台積電第三季數字有正面幫助。。（彭博）

■趙家華

2024年已經接近尾聲，今年拜AI持續狂熱之賜，台股由年初18,000點附近，一路上揚至24,400點後，在8~9月出現較大震盪，一度跌破20,000點大關，所幸美國的輝達（NVIDIA）回神，宣布其GB200 GPU第四季仍能量產，再度帶動台股相關族群向上，在10月上旬指數再度站回2,3000點大關。

第四季對全球股市，尤其是美股與台股，歷年來看幾乎是漲多跌少。當然，今年美國總統大選目前看起來勝負難料，感覺市場也相對偏觀望保守，但從過去經驗來看，美國總統選舉後多半是漲的。

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此外，由於Nvidia 即使新的GB200遞延一季出貨，其他舊的產品仍舊熱賣，這也對台積電（2330）第三季數字有正面幫助。再則，美國經濟表現與通膨數字目前穩健，使得聯準會（Fed）之後再11~12月有可能只再降1碼，而台股也在第三季修正過，整體成交量能雖然不如上半年，但看起來仍是偏樂觀的。

小心2025年出現黑天鵝

那麼2025年呢？從2024年第四季看起來是偏樂觀的。首先是美國經濟偏向軟著陸，甚至有可能觸底反彈；再來是中國政府偏多，房市與經濟應該已觸谷底；就產業面而言，AI 熱潮在2025年仍將持續，伺服器仍舊熱賣，而消費端也備受期待。因此，感覺並不太悲觀，但是仍需要防範2025年可能出現的黑天鵝：

1.美國總統選舉結果：共和黨川普若贏，他主張實施進口產品全面型關稅，通膨極可能再度上揚，造成經濟衰退；民主黨賀錦麗主張增加對企業課稅，降低企業獲利。權衡得失，以前者比較負面。

2.戰爭危機：烏克蘭攻佔俄羅斯領土，俄羅斯有可能動用核武？以色列與伊朗的衝突暫緩，但會不會還有其他的意外？南北韓關係趨於緊張，有無可能擦槍走火；兩岸之間或是南海之間的衝突升高？

3.經濟出現硬著陸？以2024年第四季來看，美國經濟雖然不強，但通膨與就業數字仍維持在一般水平；中國2024年經濟表現雖然不佳，但政府在10月祭出不少刺激內需動作，話說如此，但2025年仍需觀察。

由以上觀點分析，儘管2025年經濟與產業面看起來雖是偏樂觀些，但從台股整體殖利率降至3%以下，領頭羊台積電在千元以上，對外資的吸引力減弱來看，還是預期出現區間震盪機率較大，一句老話「急跌買進，大漲減碼」，或許在2025年仍是最適當的操作策略。

（作者為第一金證券公司自營部協理）

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