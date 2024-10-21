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〈財經週報-台股盤勢解析〉美債殖利率回升 AI可望帶動台股續上攻

2024/10/21 05:30

第四季是電子股的傳統旺季，加上AI產業族群持續帶動，台股可望震盪上漲。（彭博）第四季是電子股的傳統旺季，加上AI產業族群持續帶動，台股可望震盪上漲。（彭博）

■林永祥

9月18日，美國聯準會（Fed）出乎市場預料一口氣降息2碼，正式開啟降息循環。但10月份以來，受非農就業人口數增加、失業率連續2個月下滑及消費者物價指數（CPI）增長超過市場預期等影響，市場對今年後續降息幅度轉趨保守。芝商所（CME）數據顯示，市場預期降息幅度從原先年底前降息3碼，轉為降息2碼。金融市場方面，美國債券殖利率近期出現一波上漲。截止10月13日，美國10年期國債殖利率最高來到4.11%，遠高於9月16日降息前的3.62%；而近期美股受經濟數據支撐影響，標普500、道瓊工業等指數，持續創出歷史新高。

台積電第三季營收 創新高

台股基本面，上市櫃公司9月營收公布，半導體、電腦、其他電子及周邊設備類股9月營收月比、年比雙增長。其中台積電（2330）表現特別亮眼，第三季營收創歷史新高，9月營收為歷史次高。籌碼面及技術面也均有積極表現，外資賣超趨緩，投信持續偏多；電子指數帶動大盤站回所有均線之上。消息面上，10月中下旬將密集發布財報，2025年獲利有上修機會，預料股市將持續反應2025年的獲利預期。

當前美國債券殖利率上升正是積極布局債券之時。根據歷史經驗，降息循環一旦開啟，往往會持續一段時間；同時，聯準會9月份點陣圖顯示，2026年聯邦基準利率預期將降至2.75%-3.00%，較當前尚有8碼左右降息空間。因此，當前美債殖利率上升到7月底降息前水準，提供投資適合布局的機會。

美總統大選後 美股可望上演慶祝行情

股票方面，第四季是電子股的傳統旺季，加上預計受AI產業族群持續帶動影響，台灣加權指數有望震盪上漲，然而能否成功挑戰站上24,000點，需要留意量能是否放大。美股在10月中旬創出新高後，短期可能暫時回檔，預計至少震盪盤整到11月5日美國總統大選結果公布後，再視選舉結果及社會反應走出下一波行情。根據歷史經驗，美股在美國總統大選後3個月至1年間，呈現上漲的態勢居多。

在投資布局上，提醒投資人，近期地緣政治事件頻繁發生，中東、東北亞出現局勢加劇情況，以及美國總統大選選情膠著，選後美國社會能否迅速步入正軌，均是近期需要留意的風險。

可投資股債ETF 分散單一標的風險

一般投資人可以透過股債ETF配置的方式，分散資產類型、單一標的之投資風險，並降低投資組合的波動。在股票部位可以利用台股ETF分散個股風險並參與投資行情並持續佈局具備長線題材的產業；債券型ETF則是作為投資組合中相對穩定的部位，同時應對將進入降息循環，選擇存續期間較長之債券，更有利於降息帶來的資本利得機會。（作者為永豐投信投資長、副總經理）

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