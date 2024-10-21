〈財經週報-金價〉投資工具不同 黃金投資所得也要課稅

投資黃金商品課稅規定一覽表

記者鄭琪芳／專題報導

黃金商品投資工具不同，投資所得也要課稅。（路透）

國際金價飆高，不少投資人搶進黃金商品，除金條、金飾等黃金現貨外，黃金存摺、黃金撲滿、黃金基金、黃金期貨等商品也相當熱門。不過，投資不同黃金商品的所得類別也不同，分成一時貿易、財產交易、配息、海外所得等，因此課稅規定也不同。此外，銷售金條、金塊、金幣及純金的金飾等，雖然免徵營業稅，使用統一發票的營業人仍應開立發票。

出售實體黃金 按賣價6%計算所得

財政部賦稅署表示，黃金商品因投資工具不同而有不同的課稅規定。其中，買賣「黃金現貨」（如金條、金飾、金塊等），若屬於「一時貿易」所得，即個人因買賣商品而取得的盈餘，須併入營利所得申報綜所稅；如果無法舉證實際成本及費用，可以按賣價的6%計算所得後併入綜所稅申報，適用稅率5%至40%。

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高雄國稅局官員說明，民眾若到銀樓出售金飾、金條等，銀樓業者會填具「個人一時貿易資料申報書」，除提供民眾外，也會定期向國稅局申報；換言之，民眾到銀樓賣金飾、金條等，國稅局都會掌握資料，民眾不要因一時僥倖而漏報，否則，除補稅外，可能被處以罰鍰。

民眾若以營利為目的而經常性買賣黃金，就要辦理稅籍登記，而買賣黃金的所得屬於營利所得，同樣併入綜所稅計算。高雄國稅局指出，使用統一發票的營業人，銷售金條、金塊、金片、金幣及純金的金飾或飾金，雖然免徵營業稅，但仍應開立發票交付買受人；至於黃金飾品的加工費則屬勞務提供，並非免徵營業稅範疇。因此，提供加工服務所收取的費用，應開立統一發票並報繳營業稅。

除黃金現貨外，不少銀行推出黃金存摺、黃金撲滿等商品。國稅局官員說明，民眾投資黃金存摺或黃金撲滿，若有交易所得，屬於財產交易所得，以出售時成交價減除取得成本及費用後，併入綜所稅計算；若有交易損失，可自當年度財產交易所得減除，如果當年度無財產交易所得可扣除或扣除不足，可自以後3年度財產交易所得扣除。至於成本認定方式，除可採個別辨認法外，也可採先進先出法、加權平均法、移動平均法等。

舉例說明，甲君於2022年7月到銀行開立黃金存摺帳戶，以每公克1,800元買進600公克黃金，2024年10月以每公克2,750元出售，銀行手續費100元；因此，甲君買賣黃金存摺的財產交易所得為56萬9,900元（出售價格165萬-買進價格108萬-手續費100元），明年5月申報今年度綜所稅時，應併入所得總額計算。

投資黃金基金或ETF 價差不須課稅

至於黃金基金或黃金ETF，官員表示，分為境內及境外，處分國內公開發行基金所發生的利得，屬於證券交易所得，目前證所稅停徵，因此不須課稅；但投資標的在境內且有配息，屬綜所稅課稅範圍；若投資標的在境外，所獲配利得屬海外所得，而海外所得超過100萬元，應併入個人基本所得稅額（最低稅負）計算。此外，民眾投資國內私募基金，不論所得金額，應全數併入基本所得稅額計算。

另，民眾若投資黃金期貨，目前期貨交易所得同樣停徵。不過，投資人若為我國境內居住者，投資國際黃金期貨的利得，併計其他海外所得，超過100萬元，同樣須併入基本所得稅額申報。

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