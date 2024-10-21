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〈財經週報-金價〉投資黃金5管道 黃金ETF受小資族青睞

2024/10/21 05:30

黃金存摺投資門檻雖然低，但是買賣需手續費，不適合短線頻繁交易。（資料照）黃金存摺投資門檻雖然低，但是買賣需手續費，不適合短線頻繁交易。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

投資黃金五大管道投資黃金五大管道

全球央行陸續啟動降息，加上地緣政治風險不斷，投資機構普遍看好黃金多頭仍有機會延續，但金價已來到每英兩2,700美元以上的高價，專家建議最好採波段操作策略，切莫追高；其中，黃金ETF具方便、即時、成本低多項優點，成為小資族投資黃金首選。

目前國人投資黃金有5大管道，包括購買實體黃金、黃金期貨、黃金現貨、黃金存摺與黃金ETF。其中，黃金期貨、黃金現貨都是保證金交易，同屬高槓桿商品，投資風險較大；但黃金期貨優點是多空皆可操作，黃金現貨則可兌換實體黃金，只是台灣黃金現貨市場不發達、成交量小，須留意流動性不佳問題。

台灣黃金現貨成交量小 留意流動性不佳問題

因黃金具有保值、抗通膨等優點，到銀樓購買實體黃金是早年民眾「存黃金」主要方式之一，至今結婚、小孩滿月，仍有不少人習慣「送黃金」。雖然購買實體黃金最大優點是摸得著、看得到，但不便攜帶與保管，且買賣價差高，通常得貨比三家。

由於飾金比黃金條塊貴，往後要賣回給銀行的折價也大，一般建議投資實體黃金最好是買黃金條塊，黃金條塊最小單位一般是5兩起跳，少數銀樓也有提供1兩黃金條塊。

黃金存摺最早由台銀推出，目前各大銀行都可辦理。民眾只要事先臨櫃開立黃金存摺戶頭，便可單筆買進、定期投資、到價買進、黃金撲滿等方式來買賣黃金。且選擇台幣計價，最低買賣單位只要1公克，投資門檻低，若有需求，也可將實體黃金提領出來或賣出變現，比起持有實體黃金，不用擔心黃金保管問題，具有高流通性、低保存成本等優點。

黃金存摺買賣需手續費 不適合頻繁短線交易

不過，黃金存摺雖是存摺，但沒有利息收入，且買、賣價差大，每次買入或賣出皆有手續費，不適合頻繁短線交易，比較適合做為資產配置、長期持有；另外，須留意若要將黃金提領出來還需支付一定比率費用，也不能再回存。

同樣具有投資門檻低且具流動性的還有黃金ETF，跟買賣股票一樣，只要有台股或美股券商就能一指下單，還可以買賣零股，對小資友善，適合不想持有實體黃金的投資人。

黃金ETF又分為境內與境外，境內就是台灣發行的ETF，最為人熟知的有元大S&P黃金（00635U）與元大S&P黃金正2（00780L），追蹤的是標普高盛黃金ER指數，主要投資於黃金期貨；其中，00708L採用2倍槓桿策略。今年以來報酬率超過45%，表現相當亮眼。

境外則可選擇美國發行的黃金ETF，可透過美股券商買賣。最知名的有全球市值最大的SPDR黃金ETF（GLD），也是第一個投資實體黃金的ETF。另一檔為iShares 黃金ETF（IAU），與GLD一樣追蹤的都是現貨黃金價格。

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