〈財經週報-金價〉金價飆漲 全球央行放緩買進速度

全球最新黃金儲備排行

編譯盧永山／專題報導

金價飆漲後，各國央行放緩買進黃金的速度，新加坡央行甚至出售部分黃金。圖為新加坡「The Reserve」金庫。（彭博）

（Fed）開始降息等影響，全球央行大舉買進黃金避險和保值，助使今年金價頻創史上新高，跌破許多分析師眼鏡。但隨著金價飆漲，全球央行開始放緩買進黃金的速度，部分央行甚至逢高出脫部分黃金儲備，讓獲利入庫。

根據國際貨幣基金（IMF）數據，全球央行持有的黃金和外匯儲備資產總值高達15.45兆美元，美元占比43%最高，黃金占19.8%次之。黃金在全球央行外匯儲備占比節節升高，主因過去15年來各國央行共買進3.05億盎司（約9,806噸）黃金，中國、俄羅斯和土耳其是最大買家。

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出售黃金 新加坡等央行獲利入庫

受烏俄戰爭持續進行、全球對俄羅斯祭出制裁、美中關係緊張、以色列與哈瑪斯的戰爭戰事擴大、Fed啟動降息致美元走弱影響，全球央行不斷買進黃金避險和保值，導致金價節節升高，今年2月金價首度突破每英兩2,000美元大關，9月時更創下2,685美元的史上最高價，而10月18日漲破每英兩2,700美元高點。

貴金屬顧問公司CPM分析師克里森欽（Jeffrey Christian）表示，在今年2月金價突破2,000美元後，各國央行開始放緩買進黃金的速度，新加坡央行甚至在金價漲破2,400美元後，開始出售部分黃金，讓獲利入庫。

根據世界黃金協會（WGC）最新報告，8月全球央行僅淨買進8噸黃金，遠低於過去12個月的平均33噸，創下今年3月以來最低，當時全球央行合計淨賣出黃金2噸。

報告指出，8月全球僅4家央行買進黃金，其中波蘭央行買進6噸，連續5個月買進，其黃金儲備來到398噸；土耳其、印度和捷克央行分別買進3噸、3噸及2噸黃金。哈薩克央行8月賣出5噸黃金，連續4個月賣出，黃金儲備降至290噸。

土耳其、印度買最多 今年全球央行買黃金料大減

而截至8月為止的過去1年，土耳其央行買進52噸黃金，居全球之冠；印度央行則買進45噸，居第2高。WGC指出，因金價暴漲，今年全球央行買進黃金的數量預料將遠低於2023年的1,037噸。

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