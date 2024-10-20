台灣新三樣銷全球》去中化、交期短 台重電4雄迎大單

華城、士林電機、中興電、亞力等重電四雄，具備交期短優勢，搭上美國去中化列車擴大外銷商機。士電產品示意圖。（資料照，記者林菁樺攝）

記者林菁樺／專題報導

台電二○二二年啟動十年電網強韌計畫，總預算高達五六四五億元，讓國內重電、電纜業者「長單無虞」，加上美國政府推出上兆元的基礎建設法案，國內華城、士林電機、中興電、亞力等重電四雄，因具備交期短優勢，加上美國去中化等因素擴大外銷商機。

搶攻美國兆元基建大餅

重電業者分析，美國幾乎沒有本土變壓器公司，以外購為主，過去都是中國廠商透過低價優勢拿到比較多的訂單，但美中貿易戰、地緣政治緊張，美國推動供應鏈去中化讓台廠獲得絕佳機會，另中國製的變壓器使用壽命偏短，而台廠的品質佳、且信賴度高。

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以重電二哥士電來說，外銷變壓器毛利優於內銷，原因是北美業主要求短交期、議價空間大，而美國政府去中化，「先刷掉中資廠」，台廠與日韓歐洲大廠互相競爭；據透露，士電等台廠業者的交期都壓縮到一年半到二年內，優於歐洲大廠的二年。

重電大哥當屬華城，去年是台股最飆股，今年股價一度攻上九八八元歷史新高。華城的優勢在於過去跟日立製作所於台中港成立日立華城變壓器，後來股權轉移給華城電機，主要生產三四五KV到五百KV以上的超高壓變壓器，不僅有超高壓等級變壓器的生產能力，更因設備相當龐大，難以陸運輸送，而華城在台中港可直接海運，具備絕佳的區位優勢。

亞力長期以來都是半導體大廠擴廠夥伴，去年半導體大咖赴海外設廠，亞力就接獲相關配電設備訂單，也拿到美國配電自動化開關的相關訂單，默默耕耘海內外市場。

中興電主要多以台灣市場為主，但海外市場也持續耕耘，包括美國、日本、泰國、印度都有布局；中興電指出，外銷美國的首批變壓器訂單金額約一九○○萬美元，交期因受限台灣產能滿載，需要一年半左右，估計明年中後才能交貨。

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